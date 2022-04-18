Dünyanın en "yıkılmadım ayaktayım" diyen canlısı tardigrad'ın (su ayısı) zayıf noktası keşfedildi: Salyangoz mukusu ile boğuluyor

Tardigradların (su ayıları) fotoğrafları oldukça tuhaf olsa da onlar dünyadaki en yok edilemez yaşam formlarından biri olarak bilinirler. Hatta uzayda dahi yaşayabiliyorlar. 8 bacaklı bu canlının aktif halde kalması için ise suya ihtiyacı var. Polonya'daki Adam Mickiewicz Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ise tardigradların olası bir zayıf noktasını bulduklarını söyledi. Bu zayıf nokta, salyangoz mukusunda gizli.

TARDIGRADLARIN GİZEMİ İÇİN İLGİNÇ KEŞİF!

Daily Mail'ın haberine göre; Zofia Ksiazkiewicz ve Milena Roszkowska, petri kaplarına birkaç tardigrad yerleştirdi ve ardından onları susuz bırakarak koruyucu anhidrobiyoz durumlarına girmelerini sağladı. Bu şekilde yedi gün geçtikten sonra, iki araştırmacı kaplara salyangoz ekledi ve onları bir dakika orada bıraktı, böylece tardigradların üzerinde sürünerek mukuslarını bulaştırdılar.

Salyangozlar daha sonra, araştırmacılar tardigradları yeniden sulandırmadan ve 3 ve 24 saatlik aralıklarla herhangi bir hareket belirtisi izlemeden önce çıkarıldı.

YÜZDE 34'Ü KURTULDU

Çalışmanın yazarları, salyangoz mukusuna maruz kalmayan tardigradların yüzde 98'inin hayatta kaldığını, buna karşılık mukus bulaşan tardigradların ise yüzde 34'ünün hayatta kaldığını buldu.

Ayrı bir deneyde, Ksiazkiewicz ve Roszkowska salyangozların tardigradları yeni ortamlara taşıyıp taşımayacağını görmek istedi. Birçok küçük hayvan, daha büyük, daha hareketli bir canlının vücuduna yapışarak uzun mesafeler kat edebilir, ancak bu tür davranışlar tardigradlarda hiç gözlemlenmediğinden, ikili bu konu üzerinde çalışmaya karar verdi.

SALYANGOZLAR TRANSFERİNE YARDIMCI OLABİLİR

Etraflarını çevreleyen bir bariyeri kendi başlarına geçip geçemeyeceklerini görmek için tardigradları bir kutunun ortasına yerleştirdiler ve ardından kutuya, birkaç salyangoz eklendi. Bilim insanları, yalnız bırakılan tardigradların bariyerin dışına çıkamadıklarını, ancak salyangozlara yapıştıklarına önemli ölçüde hareket ettiklerini buldu. Bu nedenler uzmanlar, salyangozların tardigradların yeni ortamlara transferine yardımcı olabileceğine inanıyorlar.

Bu açıdan salyangozların tardigradlara yardımcı olabileceği, ancak hayatta kalma şanslarını azaltarak onları olumsuz etkilediği sonucuna vardılar.

Habere göre, bu durum yeni bir alanda bir popülasyon oluşturmak açısından önemli değil. Çünkü tardigradların aseksüel olarak üreme yeteneği için yolculuktan yalnızca birinin hayatta kalması yeterli oluyor. Bu, salyangoz yolculuğunun, canlıların yeni yaşam alanlarını doldurması için hala geçerli bir araç olabileceği anlamına geliyor.

Araştırma, Scientific Reports dergisinde yayımlandı.

