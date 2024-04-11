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Dünyanın gözü İran ve İsrail'e çevrildi! Bölgede tansiyon yükseldi, ABD'li Senatörün dikkat çeken 'Orta Doğu' paylaşımı: "1973'ten bu yana..."

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
11.04.2024 22:59
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İsrail ve İran arasındaki gerginlik sürüyor. Peş peşe gelen açıklamalar Orta Doğu'da yeni bir savaş mı başlıyor sorularını akıllara getirdi. Son olarak İsrail yaptığı açıklamada İran'dan gelebilecek saldırılara karşı son derece hazırlıklı olduklarını ifade etti. Ayrıca ABD'nin Florida Senatörü Marco Rubio, İran ve İsrail arasındaki gerilime değinerek "Bundan sonra olacaklar Orta Doğu'nun 1973'ten bu yana en tehlikeli anı" dedi.

Dünyanın gözü İran ve İsrail'e çevrildi! Bölgede tansiyon yükseldi, ABD'li Senatörün dikkat çeken 'Orta Doğu' paylaşımı: "1973'ten bu yana..."

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da İran konsolosluğunu hedef alması sonrasında bölgede tansiyon yükseldi. İran'ın 'Cezalandıracağız' açıklamasına İsrail jet bir şekilde sert karşılık vermişti.

"SON DERECE HAZIRLIKLIYIZ"

İsrail'den yeni bir açıklama geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, İran’dan gelebilecek saldırılara yönelik yapılan hazırlıklara değinerek, “Tetikteyiz ve çeşitli senaryolar için son derece hazırlıklıyız. Durumu sürekli değerlendiriyoruz. IDF'nin sahip olduğu çeşitli kabiliyetleri kullanarak saldırı ve savunmaya stratejik ortaklarımızla birlikte hazırız” dedi.

"1973'TEN BU YANA..."

Öte yandan ABD'nin Florida Senatörü Marco Rubio'nun paylaşımı ise dikkat çekti. Rubio sosyal medyadan yaptığı açıklamada "İran kendi topraklarından İsrail'e karşı geniş çaplı bir saldırı başlatmak istiyor. İsrail, İran içinde daha da şiddetli bir karşı saldırıyla anında karşılık verecek. Bundan sonra olacaklar Orta Doğu'nun 1973'ten bu yana en tehlikeli anı" yorumunu yaptı.


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İran İsrail Orta Doğu abd senatör
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