Dünyanın gözü İran ve İsrail'e çevrildi! Bölgede tansiyon yükseldi, ABD'li Senatörün dikkat çeken 'Orta Doğu' paylaşımı: "1973'ten bu yana..."

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da İran konsolosluğunu hedef alması sonrasında bölgede tansiyon yükseldi. İran'ın 'Cezalandıracağız' açıklamasına İsrail jet bir şekilde sert karşılık vermişti.

İsrail'den yeni bir açıklama geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, İran’dan gelebilecek saldırılara yönelik yapılan hazırlıklara değinerek, “Tetikteyiz ve çeşitli senaryolar için son derece hazırlıklıyız. Durumu sürekli değerlendiriyoruz. IDF'nin sahip olduğu çeşitli kabiliyetleri kullanarak saldırı ve savunmaya stratejik ortaklarımızla birlikte hazırız” dedi.

Öte yandan ABD'nin Florida Senatörü Marco Rubio'nun paylaşımı ise dikkat çekti. Rubio sosyal medyadan yaptığı açıklamada "İran kendi topraklarından İsrail'e karşı geniş çaplı bir saldırı başlatmak istiyor. İsrail, İran içinde daha da şiddetli bir karşı saldırıyla anında karşılık verecek. Bundan sonra olacaklar Orta Doğu'nun 1973'ten bu yana en tehlikeli anı" yorumunu yaptı.

Iran wants to launch a large scale attack from their own territory against #Israel



Israel will respond instantly with an even more severe counterattack inside of Iran



What happens next is the most dangerous Middle East moment since 1973