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'Dünyanın gündeminde' diyerek açıkladı! Biyoteknolojik ilaçlar, aşılar... Giderek artan o tehditlere karşı da çalışmalar yapılacak

19.04.2023 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Varank, Kocaeli'deki TÜBİTAK Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü'nün açılışını gerçekleştirdi. Açılış öncesi tesise ilişkin açıklama yapan Varank, biyoteknolojik ilaçlar ve aşılar ile KBRN tehditlerinin tüm dünyanın gündeminde olduğunu vurguladı. Tesisin, biyoteknolojik aşıların, ilaçların geliştirilmesini, pilot ölçekte üretimini, testlerin ve klinik öncesi çalışmaların yapılmasını sağlayacağını söyleyen Varank, KBRN tehditlerine karşı da yeni ürünlerin geliştirileceğini anlattı.

'Dünyanın gündeminde' diyerek açıkladı! Biyoteknolojik ilaçlar, aşılar... Giderek artan o tehditlere karşı da çalışmalar yapılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü’nün açılış töreni öncesi, CNN Türk'te aşı ve ilaç geliştirme kampüsüne ilişkin detayları anlattı. Pandemiyle beraber biyoteknolojik ilaçların ve aşıların tüm dünyanın gündemine geldiğini vurgulayan Bakan Varank, bu tesisle beraber, bu alanlarda çalışacak bilim insanlarına ve araştırmacılara önemli bir altyapıyı kazandırdıklarını söyledi. Kampüste, biyoteknolojik ilaçlar, aşılar ve kanser çalışmaları yapılabileceğini, deney hayvanları merkeziyle testlerinin gerçekleştirilebileceğini aktardı. KBRN tehditlerine de dikkat çeken Bakan Varank, tesisin, yeni ürünlerin, cihazların hem geliştirileceği hem de bu cihazların, ürünlerin test edileceği, bunlarla ilgili sertifikasyon faaliyetlerinin yapılacağı önemli bir alt yapı olduğunu ifade etti. İşte tüm detaylar...

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Bakan Varank, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Şu anda Türkiye’nin sağlık Ar-Ge’si, araştırma geliştirme faaliyetleri açısından ülkemizin en gelişmiş, en modern, en entegre kampüsünü inşallah bugün Türkiye’ye kazandırmış olacağız, resmi açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Burada farklı başlıklarda, Türkiye’nin ihtiyacı olan önemli altyapıları biz Gebze’de kurmuş olduk ve bilim insanlarımızın hizmetine bugün itibarıyla sunmaya başladık. Nedir o başlıklar? Bunlardan birincisi medikal biyoteknoloji araştırma geliştirme faaliyetleri. Biyoteknolojik aşıların, ilaçların geliştirilmesi, pilot ölçekte üretilmesi, bunlarla ilgili testlerin yapılabilmesi, klinik öncesi çalışmaların yapılabilmesini sağlayacak şu anda Türkiye’nin en entegre tesislerinin bugün açılışını gerçekleştireceğiz.

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"BİYOTEKNOLOJİK İLAÇLAR, AŞILAR DÜNYANIN GÜNDEMİNDE! ÖNEMLİ BİR ALTYAPIYI KAZANDIRIYORUZ"

Biliyorsunuz pandemiyle beraber, özellikle biyoteknolojik ilaçlar, aşılar tüm dünyanın gündemine geldi. İşte biz de bu alanlarda çalışacak bilim insanlarına ve araştırmacılarımıza önemli bir altyapıyı bu sayede kazandırmış oluyoruz. Burada biraz önce de söyledim, biyoteknolojik ilaçlar, aşılar, kanser çalışmaları yapılabilecek, deney hayvanları merkeziyle bunların testleri gerçekleştirilebilecek. BSL3 standartlarında laboratuvarlarda her türlü test burada gerçekleştirilebilecek. Özellikle biyoteknolojik aşılar ve ilaçlar anlamında dediğim gibi Türkiye’nin en entegre, bölgenin de en önemli tesislerinden bir tanesini bugün itibarıyla ülkemize kazandırıyoruz.

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"KBRN TEHDİTLERİNE KARŞI YENİ ÜRÜN VE CİHAZLAR GELİŞTİRİLECEK"

Bunun yanında, bildiğiniz gibi dünyada tehditler giderek artmakta ve çeşitlenmekte. KBRN dediğimiz kimyasal, biyolojik, nükleer, radyoaktif tehditler, ajanlar da dünyanın gündemine her geçen gün gelmeye devam ediyor. İşte bunlara yönelik de Ar-Ge faaliyetlerinin yapılacağı, bu KBRN tehditlerine karşı yeni ürünlerin, cihazların hem geliştirileceği hem de bu cihazların, ürünlerin test edileceği, bunlarla ilgili sertifikasyon faaliyetlerinin yapılacağı önemli bir alt yapıyı da bugün ülkemize kazandırmış olduk.

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"TÜRKİYE'NİN EN ENTEGRE, EN MODERN TESİSİ"

Bildiğiniz gibi kimyasal, biyolojik tehditler hem Milli Savunma Bakanlığımızın konusu ama aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığımızın gıda güvenliği anlamında konusu. Biz burada hem Milli Savunma Bakanlığımıza hem de Tarım ve Orman Bakanlığımıza hizmet vereceğiz. Farklı KBRN tehditlerine karşı onların ihtiyaçlarını onlarla birlikte hem geliştireceğiz hem de test faaliyetlerini burada gerçekleştirmiş olacağız. Tabii Türkiye özellikle Ar-Ge ve inovasyon anlamında son dönemde büyük ivme yakaladı. Biz katma değerli kalkınmanın Ar-Ge ve inovasyondan geldiğinin farkındayız. Ve bunu başarabilmek için, Ar-Ge’ye ve inovasyona gerekli yatırımı yapabilmek için de önemli altyapılara sahip olmanız lazım. İşte sağlık ve insan sağlığı anlamında şu anda Türkiye’nin en entegre, en modern tesisini biz araştırmacılarımıza kazandırmış olduk.”

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Mustafa Varank

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