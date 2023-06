Dünyanın sonu konulu filmler 2023 - Kıyamet konulu dünyanın sonu merak edenlere en iyi filmler listesi

Dünya üzerindeki yaşamın sonunu düşünmek insanlığın en büyük korkularından biridir. Dünyanın sonu konulu filmler izleyicileri heyecan verici bir yolculuğa çıkarır. Bu tür filmler insanlığın karşı karşıya kaldığı felaketleri, umudu ve hayatta kalma mücadelesini kusursuz bir şekilde yansıtır. Geçmişte yaşanan veya gelecekte olabilecek olayları konu alan bu yapıtlar, sürükleyici hikayeleri ve etkileyici görsel efektleriyle izleyicileri büyüler. Hazırsanız sizler için listelediğimiz dünyanın sonu konulu filmlerim listemize bir göz atın!

Dünyanın sonu konulu filmler listesi

Dünya yok olma tehdidi altındayken hayatta kalma arzusu ve insan doğasının derinliklerindeki gücü keşfetmek için bu kıyamet sonrası konulu filmler oldukça ilgi çekicidir. Kendinizi bu tür filmlerin atmosferine bırakın ve gerçek dünyanın sonunun nasıl olabileceğine dair hayal gücünüzü serbest bırakın. Sizi derinden etkileyecek ve düşündürecek bu filmler, kıyametin yaklaştığı dünyaları keşfetmek için mükemmel bir fırsat sunuyor. Hazır olun, çünkü bu yapımlar sizi büyüleyecek ve sıra dışı bir deneyim yaşatacak!

1. Edge of Tomorrow (2014)

Yönetmen: Doug Liman

Oyuncular: Tom Cruise, Emily Blunt

Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon

Süre: 1 saat 53 dakika

Yabancı bir güç tarafından işgal edilen dünyada yaşanan savaşta, hükümet askerlerine zaman döngüsüne sıkışma yeteneği kazandırır. Uzaylıların saldırılarını önceden tahmin ederek sürekli aynı günü tekrar yaşayan bir asker olan Major William Cage (Tom Cruise), bu tehdidi durdurmak için savaşmak ve sırrı çözmek zorundadır. Emily Blunt'un canlandırdığı savaşçı Rita Vrataski ile güçlerini birleştirerek hayatta kalmaya ve dünyayı kurtarmaya çalışır.

2. Interstellar (2014)

Yönetmen: Christopher Nolan

Oyuncular: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain

Tür: Bilim Kurgu, Macera, Dram

Süre: 2 saat 49 dakika

Dünyanın kaynakları tükenmekte olan bir gezegende yaşam zorlaşırken, bir grup cesur astronot, uzayda yaşanabilir yeni bir gezegen keşfetmek için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Bu ekip, solucan deliklerini kullanarak uzay ve zamanın sınırlarını aşar ve insanlığın hayatta kalma umudunu sürdürebilmek için sıra dışı bir misyona girişir. Matthew McConaughey'in canlandırdığı Joseph Cooper, kızı ve insanlık için kaderini değiştirebilecek bir seçim yapmak zorunda kalır.

3. Deep Impact (1998)

Yönetmen: Mimi Leder

Oyuncular: Robert Duvall, Téa Leoni, Elijah Wood

Tür: Aksiyon, Dram, Gerilim

Süre: 2 saat 2 dakika

"Deep Impact" bir bilim kurgu ve felaket filmidir. Gökbilimci Leo Biederman bir astronominin yanlışlıkla keşfettiği ve Dünya'ya çarpacak olan bir kuyruklu yıldızın varlığını bildiren bir keşif yapar. Bu keşif, insanlığın varoluşunu tehdit eden bir felaketi tetikler. Dünya, yıkıcı etkileri olan bir çarpışmaya hazırlanırken, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Tom Beck liderliğinde bir kurtarma misyonu başlatılır. Halkın ve dünya liderlerinin hayatları sonsuza dek değişirken, insanlar sevdiklerini korumak ve hayatta kalmak için umut, kahramanlık ve fedakarlıkla karşı karşıya kalır. Yarından sonra tarzı filmlere ilgi duyanlar için güzel bir tercih olabilir.

4. I Am Legend (2007)

Yönetmen: Francis Lawrence

Oyuncular: Will Smith, Alice Braga, Charlie Tahan

Tür: Bilim kurgu

Süre: 1 saat 40 dakika

"I Am Legend" (2007), Richard Matheson'ın aynı adlı romanından uyarlanan bir bilim kurgu korku filmidir. Robert Neville (Will Smith), New York'ta bir salgının etkisiyle tüm insanların vampirler haline geldiği bir dünyada hayatta kalmayı başarmıştır. Yalnız bir şekilde hayatını sürdüren Neville, vampirlerle mücadele ederken aynı zamanda bir çare bulmaya çalışır. Gece dolaşan vampirlerin saldırılarına karşı koyarken, umutsuzluk ve yalnızlık arasında gidip gelir. Neville'in çaresiz mücadelesi, insanlığın son umudunu temsil ederken beklenmedik bir keşifle tüm dünyanın kaderi değişebilir.

5. 2012 (2009)

Yönetmen: Roland Emmerich

Oyuncular: John Cusack, Amanda Peet, Chiwetel Ejiofor

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Süre: 2 saat 38 dakika

Maya takvimine göre dünyanın sonunun geldiği 2012 yılında, dünya üzerinde büyük doğal felaketler yaşanmaya başlar. Bir yazar olan Jackson Curtis (John Cusack), eski karısı ve çocuklarıyla birlikte hayatta kalma mücadelesi verirken, dünyanın sonunu engellemek için umutsuz bir yolculuğa çıkar. Ancak felaketlerin etkisiyle dünya kıyametin eşiğindedir ve insanlığın kaderi belirsizdir. Kehanet konulu filmler listesinde ilk akla gelenlerden biri olan film çıkış yaptığı dönem büyük ses getirmişti. Yarından Sonra tarzı filmlere ilgi duyanlar için güzel bir tercih olabilir.

6. The Road (2009)

Yönetmen: John Hillcoat

Oyuncular: Viggo Mortensen, Kodi Smit-McPhee, Charlize Theron

Tür: Drama, Macera

Süre: 1 saat 51 dakika

Post-apokaliptik bir dünyada, bir baba ve oğlu hayatta kalmak için umutsuz bir yolculuğa çıkar. Yıkılmış bir dünyada, yiyecek ve su bulmak için tehlikelerle dolu bir yolculuk yaparken, ikili arasındaki bağ ve insanlığın özü sorgulanır. Viggo Mortensen ve Kodi Smit-McPhee'nin muhteşem performanslarıyla bu etkileyici ve duygusal film, insanlığın direnişini ve umudunu gözler önüne serer.

7. Melancholia (2011)

Yönetmen: Lars von Trier

Oyuncular: Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Kiefer Sutherland

Tür: Drama, Bilim Kurgu

Süre: 2 saat 16 dakika

Dünyanın yok olacağına dair tehditlerin ortasında, iki kız kardeşin hayatlarına odaklanan bu filmde, depresif bir kadın olan Justine (Kirsten Dunst), düğün gününde içsel sıkıntılarla mücadele ederken, kız kardeşi Claire (Charlotte Gainsbourg) gelecek felakete hazırlanmaktadır. Lars von Trier'in yönettiği, kıyamet filmleri arasında farklı bir yaklaşımla dikkat çeken bu film, insan psikolojisi ve varoluşsal sorular üzerine derin bir yolculuğa çıkarır.

8. Children of Men (2006)

Yönetmen: Alfonso Cuarón

Oyuncular: Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine

Tür: Bilim Kurgu, Drama, Gerilim

Süre: 1 saat 49 dakika

Yakın bir gelecekte, dünya üzerindeki insanların doğurganlık yeteneği kaybolmuştur ve insanlık yok olmanın eşiğindedir. Theo Faron (Clive Owen), dünyanın son umudu olan hamile bir kadının koruyucusu olur ve onu güvenli bir yere ulaştırmak için tehlikelerle dolu bir yolculuğa çıkar. Alfonso Cuarón'un yönettiği bu distopik film, insanlığın umudu ve direncini vurgulayan güçlü bir hikayeyi anlatır.

9. The Day After Tomorrow (2004)

Yönetmen: Roland Emmerich

Oyuncular: Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Süre: 2 saat 4 dakika

İklim değişikliği sonucunda küresel bir felaket yaşanır ve dünyayı kaplayan bir buzul çağı başlar. Bir baba olan Jack Hall (Dennis Quaid), New York'ta mahsur kalan oğlunu kurtarmak için tehlikelerle dolu bir yolculuğa çıkar. İklim felaketiyle mücadele ederken, insanlık için umut ve dayanışma gösteren birkaç kişi, hayatta kalma mücadelesine girişir. Disney kıyamet konulu filmler kütüphanesinde yer alan bu film tam anlamıyla bir klasik.

