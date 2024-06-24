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'Dur' ihtarına uymayıp, polise silah gösterdi! 1 saat süren takip sonucu yakalandı

24.06.2024 22:14
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Aksaray'da 'Dur' ihtarında bulunan polise tabanca gösterip kaçan ve içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, yaklaşık 1 saat süren takip sonucu yakalandı. Ehliyetsiz sürücü K.E.Y. ile 1’i polise silah gösteren 2 kişi gözaltına alındı. Sürücü K.E.Y.’e 'ehliyetsiz araç kullanmak' ve çeşitli ihlallerden dolayı toplam 60 bin lira para cezası uygulanırken, annesine ait olduğu belirlenen otomobil de trafikten men edildi.

'Dur' ihtarına uymayıp, polise silah gösterdi! 1 saat süren takip sonucu yakalandı

Olay, saat 18.30 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesinde meydana geldi. Polis ekipleri şüphe üzerine K.E.Y., yönetimindeki otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.

Duran otomobilin yanına giden polise, araçta bulunan bir kişi elindeki tabancayı gösterirken sürücü K.E.Y., bu sırada çalıştırdığı otomobille olay yerinden kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren takibin ardından otomobil, Nakkaş Mahallesi'nde durduruldu. Sürücü K.E.Y. ve 2 arkadaşı gözaltına alındı.

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TRAFİKTEN MEN EDİLDİ!

Ehliyetsiz olduğu için kaçtığı öğrenilen K.E.Y. hakkında, 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'ters yoldan gitmek', 'kırımızı ışık ihlali', 'dur ihtarına uymamak' gibi suçlarından toplam 60 bin TL para cezası uygulandı. Sürücünün annesine ait olduğu belirlenen otomobil de trafikten men edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Express


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