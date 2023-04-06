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  4. Duruşma sonrası adliye önünde bıçaklı kavga! Ortalık savaş alanına döndü

Duruşma sonrası adliye önünde bıçaklı kavga! Ortalık savaş alanına döndü

06.04.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir kavga davası sonrası ortalık savaş alanına döndü. Gece kulübünde 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin açılan davanın duruşması sonrası adliye önünde iki grup arasında yine kavga çıktı. Kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı, 7 kişi de gözaltına alındı. Kavga anları ve polisin taraflara müdahalesi ise kameralara yansıdı. İşte izleyenleri dehşete düşüren kavga anları ve olayın detayları...

Duruşma sonrası adliye önünde bıçaklı kavga! Ortalık savaş alanına döndü

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde 20 Ocak 2022 tarihinde çıkan kavgada Suat A. (29) ile kardeşi Fırat A. (25) tabanca ile vurularak, iş yeri çalışanı Vedat Ö. (28) ve işletme sahibinin kardeşi Cengiz H. (46) de keser ve sopayla yaralandı. Olayın ardından aralarında yaralananların da olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Mahkeme çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Dün saat 13.00 sıralarında olayla ilgili 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 'kasten yaralama' davasının duruşması sonrası taraflar adliye çıkışında karşı karşıya geldi. Çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

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Kavgada Furkan Çalışkan (26) kalçasından bıçakla yaralandı. Polis, olaya müdahale ederek 7 kişiyi gözaltına aldı. Ekiplerin yaptıkları üst aramasında E.H.'den bıçak, yaşı küçük olan M.H.'den de tabanca bulundu.

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Kavga ve polisin taraflara müdahalesi görüntülenirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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(DHA)

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Bursa kavga

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