Düşen helikopterdeki şehitler için siyasilerden başsağlığı mesajı

Bingöl’den Tatvan’a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopterin düşmesi sonucu 10 askerin şehit 3 askerin ise yaralanması üzerine siyasiler başsağlığı mesajı yayımladı. Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü! 10 şehit (Kaza yerinden ilk görüntüler) PEŞ PEŞE MESAJLAR TBMM Başkanı Mustafa Şentop, mesajında, “Bingöl’den Tatvan’a giden ve askerlerimizi taşıyan helikopterin düşmesi sonucu; şehit olan 9 vatan evladımıza Allah’tan rahmet, yaralanan 4 askerimize de acil şifalar diliyorum” dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, “Bingöl’den Tatvan’a gitmek üzere havalanan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimizin acısı yüreklerimizi yaktı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı. Son Dakika: Bitlis’te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da şehit oldu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Bitlis’te düşen askeri helikopterde şehit olan dokuz askerimize Allah’tan rahmet, keder-dide ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralı dört askerimize acil şifalar diliyorum. Acımız büyük. Başımız sağ olsun” dedi.