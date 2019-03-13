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"Düşman yok, hepsi bizim kardeşimiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2019 13:31 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: - "AK Parti, MHP, İYİ Parti, HDP ve CHP'ye oy verenlerin hepsi bizim kardeşimiz. Şimdi AK Parti veya MHP'ye oy verdi diye bizim düşmanımız mı? Düşman yok, hepsi bizim kardeşimiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "AK Parti, MHP, İyi Parti, HDP ve CHP'ye oy verenlerin hepsi bizim kardeşimiz. Şimdi AK Parti veya MHP'ye oy verdi diye bizim düşmanımız mı? Düşman yok, hepsi bizim kardeşimiz." dedi.

Ağbaba, partisinin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe ve Merkez Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Erkan Özgür ile Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin'i ziyaret etti.

Seçim çalışmaları kapsamında sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettiklerini belirten Ağbaba, seçim sürecinin 31 Mart'ta sonra sona ereceğini, dolayısıyla bu süreçte kurulan cümlelere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Seçimin ardından herkesin yüz yüze bakacağını ancak siyasetin hızlı ve gergin ortamında bazı laflar edildiğine işaret eden Ağbaba, şunları kaydetti:

"İnsan hakikaten üzülüyor. Beka meselesi, savaş meselesi, bu savaş değil. Savaşsa düşmanımız kim arkadaşlar? AK Parti, MHP, İYİ Parti, HDP ve CHP'ye oy verenlerin hepsi bizim kardeşimiz. Şimdi AK Parti veya MHP'ye oy verdi diye bizim düşmanımız mı ? Düşman yok. Hepsi bizim kardeşimiz. Biz bu duygularla gidilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Beka meselesi deniyor, Allah aşkına ne bekası. Şimdi Battalgazi ilçesinde (AK Parti Belediye Başkan adayı) Osman Güder seçilemeyince Battalgazi'nin bekası tehlikeye mi girecek? Yeşilyurt ilçesinde (AK Parti Belediye Başkan adayı) Mehmet Çınar seçilemeyince Yeşilyurt'un bekası mı tehlikeye girecek veya (AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı) Selahattin Gürkan büyükşehire seçilemeyince Malatya'nın bekası mı tehlikeye girecek? Hiç kimseyi ötekileştirmeden toplumun tüm kesimlerini bir sayarak bir politika izlemeye çalışıyoruz ve sonuna kadar da izleyeceğiz."

MESOB Başkanı Şevket Keskin ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, seçimlere katılan tüm adaylara başarılar diledi.

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Malatya Şevket Keskin Veli Ağbaba yerel seçim

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