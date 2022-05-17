Duştan sonraki rahatlamayla üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz yıllarca kullabileceğiniz bornoz önerileri

Sıcak bir duş sonrasında kahvenizi yudumlarken, çiçeklerinizi sularken ya da televizyon izlerken kendinizi huzurlu ve konforlu hissetmek için giyebileceğiniz yumuşacık bornozlar gibisi yok! Duştan sonra da ferahlık hissini sürdürecek bornozlara bir şans vermek istiyorsanız sizler için derlediğimiz bornoz önerilerine daha yakından bakmanızı tavsiye ederiz.

1. Pembe rengine âşık olanlara özel: Taç Şal Yaka Bornoz

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İster çeyiziniz ister günlük kullanımlarınız için uzun yıllar severek kullanabileceğiniz bir bornoz arıyorsanız %100 pamuktan üretilen Taç Şal Yaka Bornoz'a fırsat tanımalısınız. Alerjen içermeyen maddelerden ve %100 pamuktan üretilmesi sayesinde hassas ciltli kişilerin güvenle kullanabileceği bu bornoz, ayrı zamanda oldukça şık görünüyor! Diz kapağının altında biten uzun boyu, şal yaka detayı, yanlarında yer alan iki büyük cebiyle duş sonrası konforunuzu zirveye taşıyacak Taç Şal Yaka Bornoz, pembe rengiyle de oldukça pozitif bir hava yaratıyor.

2. Duş sonrası evinde tatil ilan edenlere: Hobby Majesty Premium Bornoz

İşten eve geldiğinizde kendinizi duşa atıp ardından uzun uzun televizyon keyfi yapmayı seviyorsanız duş sonrası ferahlığınızı sürdürmenizi sağlayacak bir bornoz önerisiyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Hobby Majesty Premium Bornoz'un %100 saf pamuktan üretilmesi ve teninizde kalan ıslaklığı kolayca emmesi, ferah bir şekilde zaman geçirmenizi sağlıyor. Ayrıca 40 derecede yıkandığında tüy dökme gibi problemler yaratmıyor ve uzun süreli kullanım ömrü sunuyor. Bel kısmında bulunan kemeriyle de kolaylık sağlayan Hobby Majesty Premium Bornoz'u çok beğeneceğinize eminiz!

3. Olmuşken tam olsun: Karaca 5 Parça Nakışlı Bornoz Seti

Hem kendiniz hem eşiniz için güzel günlerde kullanmak üzere bir bornoz seti almayı düşünüyorsanız Karaca 5 Parça Nakışlı Bornoz Seti'ne göz atmadan karar vermeyin, deriz! İsterseniz çeyizinize koyabileceğiniz isterseniz günlük olarak kullanabileceğiniz Karaca 5 Parça Nakışlı Bornoz Seti; 1 adet kadın bornoz, 1 adet erkek bornoz, 50 x 90 cm ebatlarında 2 adet yüz havlusu ve 50 x 70 cm ebatındaki 1 adet yüz havlusuyla banyo tekstilindeki tüm ihtiyacınızı karşılayacak cinsten! %100 pamuktan üretilen bu takımı çok seveceksiniz.

4. Temizliği yansıtan beyazdan asla vazgeçemeyenlere: Elmira Unisex Bornoz

Nakış detaylı Elmira Unisex Bornoz'un yaka kısmındaki işlemelerine hayran kalacaksınız, desek yanlış olmaz! Duş sonrasında vücudunuzun hızlıca kurumasına yardım eden Elmira Unisex Bornoz; çekme yapmayan, yumuşacık %100 pamuklu kumaşıyla benzersiz konfor sunuyor. Günlük kullanımlarda banyo sonrası keyfiniz hiç bitmesin diye kullanabileceğiniz bu bornozun şık tasarımına ve rahat dokusuna bayılacaksınız. Bornozun yanındaki nakış işlemeli ve şerit detaylı havlu da ayrı güzel! Üretiminde uygulanan hidrolize işlemi sayesinde emiciliği bir hayli artan bu bornoz setine daha yakından göz atmanızı öneririz.

5. Farklılık arayanlar için: Miespiga Peştemal Bornoz

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Her ne olursa olsun farklılıkları denemekten çekinmeyenler için epey güzel görünen ve farklı kullanım alanları sunan Miespiga Peştemal Bornoz'u gören herkes ona hayran kalıyor. Geleneksel Türk hamamlarında kullanılan peştemalle bornozu birleştiren ürün; rengi, dokusu, püskülleri, kelebek desenleri ve tarzıyla oldukça orijinal görünüyor. Yalnızca evinizde değil, plajda da kullanabileceğiniz Miespiga Peştemal Bornoz; hafif ve yumuşak yapısıyla da epey konforlu bir seçenek oluşturuyor. Cildinizdeki ıslaklığı hızlıca emmesi ve aynı zamanda hızlıca kuruması da ekstra konfor alanı yaratıyor!

6. Siyah asilliğine Çeştepe Kapüşonlu Bornoz'la merhaba deyin!

Kullanım sonrasında vücudunuzda iplik ve tüy gibi herhangi bir kalıntı bırakmayan; yumuşak, çabucak kuruyan ve nefes aldıran bir bornoz isteyenler için önerimiz Çeştepe Kapüşonlu Bornoz! Siyah rengi, kapüşonlu tasarımı, kemerli olması ve cepleriyle çok severek kullanacağınız bu bornozun aynı zamanda kötü koku oluşumunu ve bakteri üretimini de engellediğini belirtmeden geçmeyelim. Sağlığına ve rahatlığına önem verenlerin uzun yıllar boyunca severek giyeceği Çeştepe Kapüşonlu Bornoz'u denemenizi tavsiye ederiz! Böylece siz de duş sonrası keyfinizi uzun saatlere yayabilirsiniz.

7. Ecocotton Desenli Yeşil Bornoz ile özgün bir tarza imza atın!

Geleneksel gelin hamamlarında bile kullanabileceğiniz harika bir bornoz önerimiz var! Şal yakası, saç kurutma için ayrı bir havlu gerektirmeyen kapüşon detayı, belinde bulunan narin kemeriyle beklediğinizden çok daha fazlasını veren Ecocotton Desenli Yeşil Bornoz; her kadının çeyizinde bulunması gereken nadide parçalardan. Yaka kısımlarında ve bileklerde yer alan desenlerle de farklılığa imza atan bornoz, %100 pamuk ipliğinden üretilmesiyle de sağlıklı bir deneyim vadediyor. Doğru koşullarda yıkandığında solma gibi problemlere sebep olmayan bu bornoza âşık olacaksınız, bizden söylemesi!

8. Maç ve film keyfini rahat rahat yapmak isteyenlere: English Home Plain Bornoz

Zaman zaman hepimiz kendimizle baş başa vakit geçirmeye bayılıyoruz, özellikle de duş aldıktan sonra! Günün tüm yorgunluğunu atmak için girdiğiniz duş sonrasında bornozla uzun uzun dolaşmayı, televizyon karşısında maç ve film izlemeyi seviyorsanız English Home Plain Bornoz tam size göre. Bornoz, %100 pamuktan üretildiği için son derece yumuşak ve rahat. Duş sonrasında kanepenizde uzanırken çok çabuk kurumanızı sağlayacak bu bornozu uyurken bile kullanmanız mümkün! Gri rengi sevenler için de birebir olan English Home Plain Bornoz'a şans tanımayı unutmayın.

9. Kırmızı ve kadife aşkına!

Kırmızı rengi ve kadife dokuyu sevenler, üstelik bu ikisinin uyumuna bayılanlar için sıradaki önerimiz Semecca Pamuklu Kadife Bornoz! Ürünün pamuklu iç yüzeyi teninize yumuşacık yaparken dış yüzeyinde kullanılan kadife kumaşı özellikle kış aylarında vücudunuzu sıcacık tutar. Bornozun üretiminde kullanılan pamuk sayesinde yüksek oranda su emme kapasitesi sunması, hızlıca kurulanmanıza destek olur. Kapüşonlu yapısı sayesinde ekstra baş havlusunun gerek kalmadığını da belirtmeden geçmeyelim. Rahatlığına ve keyfine özen gösterenlerin çok seveceği bu ürün, kesinlikle övgüyü hak ediyor!