HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Düzce - Bolu Dağı gerilimi tam gaz devam ediyor! Tanju Özcan'a gönderme: 'Aracını şoförün kullansın, anladın sen onu'

Düzce - Bolu Dağı gerilimi tam gaz devam ediyor! Tanju Özcan'a gönderme: 'Aracını şoförün kullansın, anladın sen onu'

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
09.07.2024 13:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasındaki 'Bolu Dağı' tartışması tam gaz devam ediyor. Bolu Dağı'nın hangi ile ait olduğu konusundaki gerilim Faruk Özlü'nün bugünkü çıkışıyla daha da hararetlendi. Tanju Özcan'ın Faruk Özlü'ye 'akıllı ol' çıkışından sonra Özlü'den 'adam değilsin' yanıtı gelmişti. Son olarak Özlü'den çok sert bir yanıt daha geldi. İşte tüm detaylar!

Düzce - Bolu Dağı gerilimi tam gaz devam ediyor! Tanju Özcan'a gönderme: 'Aracını şoförün kullansın, anladın sen onu'

Düzce ile Bolu arasında çıkan 'Bolu Dağı' tartışması iki belediye başkanını karşı karşıya getirdi. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasındaki gerilim tam gaz devam ediyor.

faruk

DÜZCE İLE BOLU ARASINDAKİ GERİLİM NASIL ÇIKMIŞTI?

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Bolu Dağı'nın Düzce sınırlarında olduğunu coğrafi yapı gereği buranın Bolu Dağı değil Düzce Dağı olarak adlandırılması gerektiğini savunmuş ve bu yanlıştan dönülmesi için çalışma başlatacaklarını söylemişti.

Bunun üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise bu paylaşımı alıntılayarak Faruk Özlü'ye yanıt verdi, Özcan'ın yorumu 'Faruk Özlü, Bolu Dağı'na göz koymuş. Bolu Dağı, Bolu'nun simgesidir. Dimyat'a girince giderken evdeki bulgurdan olma Kaynaşlı'yı Yığılca'yı ve Akçakoca'yı elinden aldırma bana. Akıllı ol!' şeklinde olmuştu.

Akabinde Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de Özcan'a yanıt vererek çok sert ifadeler kullanmıştı. Özlü, Mevlana'nın sözünü paylaşarak Tanju Özcan için 'Adam değilsin' göndermesi yaptı.

İşte Faruk Özlü'nün o sözleri

"Yani anlayacağın, pek sanmıyorum ama aklının başında olduğunu birgünün ya da saatin olursa Düzce'ye gel sana tane tane aklının alacağı biçimde coğrafya, tarih anlatayım.

Bir de Bolu Ovası'ndan Düzce'ye bakıver. Gördüklerin sana yeter! 'Akıllı ol' bahsini seninle ayrıca konuşacağım."

tantan

ÖZCAN'DAN ÖZLÜ'YE: "ALIRIM ELİNDEN BAK AKÇAKOCA'YI

Tartışmada Tanju Özcan, Faruk Özlü'ye şu ifadelerle yüklenmişti:

"Sn. Faruk Özlü, Bolu dağı adı üstünde Bolu’nun dağıdır.Akıllı ol derken boşuna demedim! Artık Bakan değilsin..Eski ilçemiz Düzce’yi kasabaya çevirdin! Bu başarısız hareketlerle AKP’nin kalesi olan Düzce’yi türkücüye kaybediyordun! Boş gündem oluşturma, işine bak!! Alırım elinden bak Akçakoca’yı!"

GERİLİM TAM GAZ DEVAM EDİYOR: "ANLADIN SEN ONU!"

Akçakoca göndermesi sonrası Faruk Özlü Tanju Özcan'a şu sözlerle yüklendi:

"Tanju Özcan… Senin düşük seviyene inmemek için gerçekten çok çabalıyorum. Yalnız sendeki bu ‘Akçakoca takıntısını’ çözmeye başladım! Bir ara çık gel bu tarafa. Ama gelirken aracını şoförün kullansın. Anladın sen onu! Sana bir ara ‘belediyecilik dersi’ vermeyi de çok isterim. Anlamazsın ama Belediyeler şehirlerin lokomotifidir. Mesela kasaba dediğin Düzce; Bolu’nun iki katı üretip, 2 milyar dolarla Türkiye’de ilk 20’de ihracat yapıyor. Ayrıca bu kasabanın! nüfusu Bolu’dan 70 bin fazla. 35 bin üniversite öğrencisi ve üretimin dinamosu 5 tane OSB’si var. Ve biz Düzceli kardeşlerimle el ele vererek, tüm bunları son 20 yılda başardık. İşte sen bu yüzden Düzce’ye patolojik bir takıntı besliyorsun, korkuyorsun, stres yapıyorsun. Ama tabi Düzce’den korkmakla sen de haklısın. Korkma, sadece öğren ve takipte kal. Biliyorum senin kafa bu işlere, ihracata, üretime falan basmaz. Senin aklın başka yerlerde. Bırak elimizden herhangi bir şey alma hayallerini de, sen Bolu’ya ne verdin ona bak."

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiMSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İBB Tülay Makbule Garipoğlu'na indirimli ev mi sattı? İBB Tülay Makbule Garipoğlu'na indirimli ev mi sattı?
Her satırı ayrı korkunç! Antik mezarı açmak için çocuk kanı gerekiyordu: Sahte 'şeyhlerin' kan donduran planı!Her satırı ayrı korkunç! Antik mezarı açmak için çocuk kanı gerekiyordu: Sahte 'şeyhlerin' kan donduran planı!
Anahtar Kelimeler:
Tanju Özcan Faruk Özlü Bolu Düzce bolu dağı
En Çok Okunan Haberler
Kulübünden izin çıktı! Merih Demiral Süper Lig devine çok yakın

Kulübünden izin çıktı! Merih Demiral Süper Lig devine çok yakın

SON DAKİKA: Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Milyonların nabzını yükselten en somut adım: 3 sendikadan 10 maddelik ortak bildiri

SON DAKİKA: Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Milyonların nabzını yükselten en somut adım: 3 sendikadan 10 maddelik ortak bildiri

Ankara bu düğünü konuşuyor: Nikah masasında bir araya geldiler

Ankara bu düğünü konuşuyor: Nikah masasında bir araya geldiler

İş yüküne dayanamayan robot intihar etti

İş yüküne dayanamayan robot intihar etti

Ersan Şen ağzını açtığına bile bin pişman

Ersan Şen ağzını açtığına bile bin pişman

Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.