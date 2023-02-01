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Düzleştirici kullanmadan saçlarını ısısız düzeltmenin yolunu adım adım paylaştı

01.02.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saçların düzleştirilmesi saçın çok daha bakımlı ve sağlıklı görünmesini sağlıyor. Saçların biçimsiz dalgalarından ve kabarıklığından sıkılan kadınlar saç düzleştiricisini sıklıkla kullanıyor. Ancak düzleştirme işlemi sırasında saçlar oldukça hasar alabiliyor. TikTok'ta paylaşım yapan bir kadın saçlarını düzleştirici kullanmadan düzeltmenin yolunu gösterdi.

Düzleştirici kullanmadan saçlarını ısısız düzeltmenin yolunu adım adım paylaştı

Saç şekillendirici aletlerin saçları ne kadar yıprattığı biliniyor. Bu nedenle birçok kadın saçlarını ısı olmadan şekillendirmenin yolunu arıyor. TikTok güzellik tüyoları hakkında oldukça faydalı olabiliyor. Bir saç ve güzellik uzmanı saçlarını ısısız düzleştirmenin yolunu paylaştı.

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Sara isimli güzellik uzmanı saçlarını düzleştirmek için Cezayir Kardoune şerit yöntemini seçti. Ancak bu, diğer benzer şerit stilleriyle de çalışabilir. Sara 25 saniyelik videoda ilk olarak nemli saçlarının uçlarına saç yağı sürerken görülüyor. Ardından, kurdelenin bir ucunu at kuyruğuna sabitlemeden önce saçlarını tarıyor.

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Yavaşça kurdeleyi at kuyruğunun etrafına dolamaya başlıyor ve her seferinde kurdeleyi üst üste bindirirek ve sıkıca çekiyor. Dibe ulaştığında, kurdeleyi tekrar sarmaya başlayarak, bu sefer yukarı doğru ilerliyor. Sara atkuyruğunun tepesindeyken kurdeleyi fiyonk şeklinde bağlıyor.

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Başka bir videoda içerik oluşturucu, bütün gece kurdeleyle uyuduktan sonra ertesi sabah saçlarının nasıl göründüğünü paylaşıyor. Yayı çözüp kurdeleyi aşağı doğru kaydırarak düz ve kabarmayan saçlarını ortaya çıkarıyor. Videosuna "Saçınızı ısıtmadan düzleştirmenin eski usul yolu." yazdı.

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