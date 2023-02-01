Düzleştirici kullanmadan saçlarını ısısız düzeltmenin yolunu adım adım paylaştı

Saç şekillendirici aletlerin saçları ne kadar yıprattığı biliniyor. Bu nedenle birçok kadın saçlarını ısı olmadan şekillendirmenin yolunu arıyor. TikTok güzellik tüyoları hakkında oldukça faydalı olabiliyor. Bir saç ve güzellik uzmanı saçlarını ısısız düzleştirmenin yolunu paylaştı.

Sara isimli güzellik uzmanı saçlarını düzleştirmek için Cezayir Kardoune şerit yöntemini seçti. Ancak bu, diğer benzer şerit stilleriyle de çalışabilir. Sara 25 saniyelik videoda ilk olarak nemli saçlarının uçlarına saç yağı sürerken görülüyor. Ardından, kurdelenin bir ucunu at kuyruğuna sabitlemeden önce saçlarını tarıyor.

Yavaşça kurdeleyi at kuyruğunun etrafına dolamaya başlıyor ve her seferinde kurdeleyi üst üste bindirirek ve sıkıca çekiyor. Dibe ulaştığında, kurdeleyi tekrar sarmaya başlayarak, bu sefer yukarı doğru ilerliyor. Sara atkuyruğunun tepesindeyken kurdeleyi fiyonk şeklinde bağlıyor.

Başka bir videoda içerik oluşturucu, bütün gece kurdeleyle uyuduktan sonra ertesi sabah saçlarının nasıl göründüğünü paylaşıyor. Yayı çözüp kurdeleyi aşağı doğru kaydırarak düz ve kabarmayan saçlarını ortaya çıkarıyor. Videosuna "Saçınızı ısıtmadan düzleştirmenin eski usul yolu." yazdı.





