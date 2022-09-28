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Dyson Airwrap yerine alınabilecek uygun fiyatlı ve kullanışlı saç şekillendiriciler

27.09.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saçlarınızın güzel görünmesi gerekiyor ama kuaföre gitmeye zamanınız mı yok? Böyle durumlarda saç şekillendiriciler en büyük kurtarıcılar hâline geliyor. Her kadının sahip olması gereken ürünlerden biri olan saç şekillendiriciler içinde Dyson Airwrap son yıllarda epey talep görüyor. Ancak fiyatı sizi uygun fiyatlı bir saç şekillendirici arayışına sokuyor olabilir. Öyleyse gelin, bütçe dostu saç şekillendiricilere birlikte göz atalım.

Dyson Airwrap yerine alınabilecek uygun fiyatlı ve kullanışlı saç şekillendiriciler

Söz konusu saç şekillendiriciler olunca birbirinden işlevsel yüzlerce model karşımıza çıkıyor. Hâliyle ulaşılabilir ve maksimum performans sunan bir cihaz için epey araştırma yapmak gerekiyor. En popüler ürünlerden biri Dyson Airwrap olsa da bu modelin yüksek fiyatlı olması bazılarını kara kara düşündürüyor. Neyse ki sizlerin işini kolaylaştırmak için Dyson Airwrap'i aratmayan uygun fiyatlı saç şekillendiricileri listeledik. Onları incelemeye ne dersiniz?

1. İster düzleştirin ister hacimli dalgalar yaratın: Remington S6606 2'si 1 Arada Saç Düzleştirici

Dyson Airwrap yerine alınabilecek uygun fiyatlı ve kullanışlı saç şekillendiriciler

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Dyson Airwrap'in düzleştirme ve şekillendirme özelliğini aratmayacak, ikisini ayrı cihazlara ihtiyaç duymadan yapmanızı sağlayacak bir ürünle karşınızdayız: Remington S6606 2'si 1 Arada Saç Düzleştirici. Bu ürünle hayal ettiğiniz düz ya da dalgalı saçlara kısa sürede kavuşabilirsiniz. Farklı tasarımıyla dikkat çeken ürünü, 150-230 °C arasındaki beş farklı sıcaklık kademesinde kullanabilirsiniz. Modelin ultra pürüzsüz seramik kaplı plakaları, elektriklenme sorununu ortadan kaldırarak daha bakımlı ve sağlıklı görünen saçlara kavuşmanızı sağlar. 30 saniyede ısınan cihaz, 60 dakika kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.

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2. Aradığınız her şey bu üründe: Remington Multistyle Saç Şekillendirme Seti

Dyson Airwrap yerine alınabilecek uygun fiyatlı ve kullanışlı saç şekillendiriciler

Remington Multistyle Saç Şekillendirme Seti, saçlarınızı elektriklenme veya kabarma olmadan şekillendirerek tüm gözleri üzerinizde toplamanızı sağlar. Seramik teflon tourmaline kaplamalı 3x korumaya sahip cihaz, her aparatın saçlarınızda kolayca kaymasına yardım ederek cihazı daha verimli kullanmanıza yardımcı olur. Ürün, hızlı ısınma özelliğiyle evden çıkmanız gereken acil durumlar için kurtarıcı. Cihazın hangi saç şekillendirme aparatlarıyla geldiğini merak ediyorsanız merakınızı hemen giderelim. Ürün; 4 klips, 19 milimetre ince maşa, düzleştirme ve farklı dalgalar yaratmanızı sağlayan fırça ve spiral aparatlarıyla geniş kullanım seçeneği sunar.

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3. Dyson Airwrap'e tonlarca para vermenize gerek yok: Babyliss As136e Air Styler 1000 Hava Üflemeli Saç Şekillendirme Seti

Dyson Airwrap yerine alınabilecek uygun fiyatlı ve kullanışlı saç şekillendiriciler

Hem tasarım açısından hem işlevsel anlamda Dyson Airwrap'in muadili olan bu ürünle tanışmanızın vakti geldi. Saç şekillendirme kategorisinin en iyilerinden olan Babyliss As136e Air Styler 1000 Hava Üflemeli Saç Şekillendirme Seti, dört farklı başlığıyla saçlarınızı istediğiniz görünüme ulaştırmanıza yardımcı olur. 1000 Watt güçle çalışan cihaz, iyon teknolojisiyle saçlarınızın zarar görmeden şekillenmesini sağlıyor. 160-200 °C arasında sıcaklık ayarına sahip saç şekillendirici, 2,5 metrelik kablosuyla size hareket özgürlüğü tanıyor. Modelin dolgun ve hacimli saçlar, kurutma, yumuşak dalgalar ve düzleştirme aparatlarıyla güzellik salonlarında vakit harcamanıza gerek kalmaz!

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4. Kısa sürede saç şekillendirmek için: Hairens Saç Şekillendirme Seti

Dyson Airwrap yerine alınabilecek uygun fiyatlı ve kullanışlı saç şekillendiriciler

Hairens Saç Şekillendirme Seti, 1200 Watt güçle çalışıyor ve 90-220 °C arasında farklı sıcaklık ayarları sunuyor. Antistatik iyon teknolojisiyle saçlarınızı elektriklendirmiyor ve saçlarınızın şeklini uzun süre korumasını sağlıyor. Islak ve kuru saçta kullanılabilir özellikteki cihaz, keratin ve argan yağlı ısıtma gövdesiyle saçlarınızı şekillendirirken saçlarınıza bakım da yapıyor. Saçlarınızı daha rahat şekillendirmenizi sağlayan ısınmayan tutma başlığına sahip ürün, hızlı soğutma özelliğiyle de olası kazaların önüne geçiyor. Saçlarınıza hacimli dalgalar vermek için tasarlanan büyük oval fırçası; dalgalandırma, hacimlendirme ve kurutma için kullanılabiliyor. Bu cihazı elinizden düşürmeyeceğinize emin olabilirsiniz.

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5. Artık saç şekillendirmek için yorulmanıza gerek yok: Provida Red Rose Yeni Nesil Otomatik Saç Kıvırma Maşası

Dyson Airwrap yerine alınabilecek uygun fiyatlı ve kullanışlı saç şekillendiriciler

Dolgun veya yumuşak dalgalar yaratmak için maşayla uzun uzun uğraşma zahmetinden kurtulmak istiyorsanız bu ürün tam size göre! Provida Red Rose Yeni Nesil Otomatik Saç Kıvırma Maşası, seramik başlıklı ısıtma teknolojisi sayesinde saçlarınızı sıcaklık kaynaklı hasardan korur. 80-220 °C aralığında sıcaklık ayarları olan cihaz, LCD ekranıyla ısı derecesini kolayca takip etmenize imkân tanır. Kullanılmadığında 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır ve bu sayede güvenli kullanım olanağı sunar. Saç şekillendirici, sağa ve sola dönen başlığıyla klasik saç maşalarını aratmaz.

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6. Profesyonel wag maşası arayanlara: Trina Profesyonel Wag Maşa

Dyson Airwrap yerine alınabilecek uygun fiyatlı ve kullanışlı saç şekillendiriciler

Kuaförlerin en çok tercih ettiği markalardan biri olan Trina Profesyonel Wag Maşası, son zamanların modası wag dalgalarını profesyonel şekilde yapmanıza olanak tanır. Ürünün seramik kaplı plakaları, saçlarınızın kolayca şekillenmesini sağlar. 19 milimetre kalınlığındaki maşa, hızla ısınarak sizi zaman kaybından kurtarır. Modelin 210 °C'ye kadar artırılabilir sıcaklık derecesiyle saatler boyunca kalıcı ve büyüleyici dalgalara kavuşabilirsiniz. 95 Watt güç ile çalışan ürün, 360 derece dönebilen kablosuyla hareketlerinizi kısıtlamaz ve cihazı dilediğiniz şekilde kullanma kolaylığı sağlar. Ürünün şık tasarımının da bir o kadar etkileyici olduğunu belirtmeden geçmeyelim.

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7. Doğal dalgalar yaratmak için: Arzum Ar5063 Volume Pro Hava Üflemeli Saç Şekillendirici

Dyson Airwrap yerine alınabilecek uygun fiyatlı ve kullanışlı saç şekillendiriciler

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Arzum Ar5063 Volume Pro Hava Üflemeli Saç Şekillendirici, 21 milimetre ve 40 milimetre kalınlığındaki seramik fırçaları sayesinde hem ince hem kalın görünümlü dalgalar yapmanızı sağlar. İnce ve kalın telli saçlar için özel tasarlanan başlıklar, her tipte ve uzunluktaki saçlar için idealdir. İyon teknolojisiyle geliştirilen cihaz, özellikle elektriklenme sorunu yaşayan saçların kurtarıcısı olmaya aday. İki kademeli sıcaklık ayarı bulunan saç şekillendirici, saçlarınıza her modeli kısa sürede uygulamanıza yardımcı olur. Soğuk hava üfleme özelliğiyle hacimli dalgalar isteyen kullanıcıların beklentisini karşılar.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.


Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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