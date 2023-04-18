HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. E-5'in hemen bitişiğinde büyük risk! Marmara depremi senaryosunda endişeleri artırdı: Uzmanlar 2 ilçenin adını veriyor

E-5'in hemen bitişiğinde büyük risk! Marmara depremi senaryosunda endişeleri artırdı: Uzmanlar 2 ilçenin adını veriyor

18.04.2023 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un ana arteri olan E-5 yolunun çevresindeki binaların oluşturduğu tehlikeye karşı uzmanların uyarıları tedirgin etti. Yolun hemen yanı başında peş peşe sıralı büyük yapılar olası Marmara depremi senaryosunda büyük risk taşıyor. Tahliye ve lojistiğin öne çıkacağı deprem senaryosunda iki ilçedeki kontrolsüz yapılaşma ise endişeleri artıyor. Uzmanlar kaçış ve tahliye güzergahı çözüm olarak iki ilçede yeni yol açma çabasında...

E-5'in hemen bitişiğinde büyük risk! Marmara depremi senaryosunda endişeleri artırdı: Uzmanlar 2 ilçenin adını veriyor

İstanbul Deprem Seferberlik Planı Toplantısında gelen uyarı, beklenen Marmara depreminin gerçekleşmesine durumuna dair endişeleri tetikledi. E-5'i çevreleyen büyük yapılar deprem durumunda ulaşımı engelleme riski oluşturuyor. Üstelik yapılan tespitlere göre bu binaların bir kısmının 'kırılgan' olduğu ortaya çıktı.

thumbs_b_c_c6184cb8a8e5fc3b72879c669176b83e

YOLUN BİTİŞİĞİNDELER! BÜYÜK TEHLİKE...

NTV'nin haberine göre; uzmanlara göre E-5 karayolu için en büyük tehlike Avcılar ve Küçükçekmece'de. Çünkü bu 2 ilçede E-5'in bitişiğinde büyük yapılar bulunuyor ve bu yapılar uzmanlara göre büyük tehlike saçıyor.

"AKSAMALARA YOL AÇABİLİR"

Bu binaların oluşturduğu riske ilişkin konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe şunları söyledi:

"Bunların bir bölümünün hem zemin özellikleri, binaların yaşını da ortaya koyduğumuzda bu bölgedeki binaların bir bölümünün kırılganlığını tespit ediyoruz. Bu yapılar kırıldığında E-5'i kapatma, E-5'teki ulaşımın kesintisiz olarak sürmesini engelleme riski taşıyorlar. Arama-kurtarma çalışmalarından lojistiğe kadar birçok kişinin aksamasına da yol açabilir."

ÇÖZÜM ÖNERİSİNİ AÇIKLADI

Öte yandan Gökçe, bina güçlendirmesi kadar öncelik sıralamasının da önemli olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Çürük zemindeki çürük yapılardan başlayarak bunları da öncelikle tahliye koridorlarındaki, ana ulaşım arterleri üstündeki yollardan, onların çevresindeki binalardan başlayarak yaparsak kolay müdahale edilebilir bir kent tasarlamış oluruz."

"YENİ YOL AÇMA ÇABASINDAYIZ"

Kaçış ve tahliye güzergahlarına değinen Gökçe, "En temel yolumuz Basın Ekspres yolu. Buna alternatif hem Bağcılar'da hem Küçükçekmece'de kuzey-güney doğrultusunda yol açmak yönünde bir çaba içindeyiz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarih belli oldu! Erdoğan teslim edecekTarih belli oldu! Erdoğan teslim edecek
AK Partili İnan, broşür dağıtırken TİP'lilerle karşılaştı...AK Partili İnan, broşür dağıtırken TİP'lilerle karşılaştı...
Gündem olan iddiaya Akşener sert çıktı! "Günahtır günah”Gündem olan iddiaya Akşener sert çıktı! "Günahtır günah”
Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul

En Çok Okunan Haberler

Annesi çıldırdı! "Böyle zenginliğin içine..."

Annesi çıldırdı! "Böyle zenginliğin içine..."

Fark ettiklerinde her şey çok geçti! İzleyiciler de kulak misafiri oldu

Fark ettiklerinde her şey çok geçti! İzleyiciler de kulak misafiri oldu

Herkesin gözü İstanbul'daydı! ORC Araştırma merakla beklenen anket sonuçlarını açıkladı: AK Parti, CHP ve İYİ Parti...

Herkesin gözü İstanbul'daydı! ORC Araştırma merakla beklenen anket sonuçlarını açıkladı: AK Parti, CHP ve İYİ Parti...

Esra Ezmeci başörtülü pozunu paylaştı! O detaylar takipçilerini rahatsız etti

Esra Ezmeci başörtülü pozunu paylaştı! O detaylar takipçilerini rahatsız etti

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'Bayraktar' yorumu

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'Bayraktar' yorumu

Şeytanın bile aklına gelmez, dudak uçuklatan vurgun

Şeytanın bile aklına gelmez, dudak uçuklatan vurgun

İlginizi Çekebilir

"Kocama müstehcen fotoğraf attı"

"Kocama müstehcen fotoğraf attı"

Kaybettiğini zannetti! Ortaya çıkan yer şoke etti

Kaybettiğini zannetti! Ortaya çıkan yer şoke etti

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

"Hiç yapmadığım bir şeyi yaptım" diyerek perde arkasını anlattı

"Hiç yapmadığım bir şeyi yaptım" diyerek perde arkasını anlattı

5 yaşındaki kızının okula gitmesi için hediye aldı! Değeri dudak uçuklattı

5 yaşındaki kızının okula gitmesi için hediye aldı! Değeri dudak uçuklattı

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.