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EA, FIFA adını bırakma fikrine sıcak bakıyor: Oyunun ismi değişebilir!

07.10.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler futbol oyunu FIFA 22'nin arkasındaki isim olan Electronic Arts (EA), gelecekteki FIFA oyunlarında FIFA adını kullanma haklarından vazgeçebileceğini söyledi.

EA, FIFA adını bırakma fikrine sıcak bakıyor: Oyunun ismi değişebilir!

EA, FIFA 22 ile ilgili olarak yayınlanan bir blog yazısında, şu anda seriyi "yeniden adlandırma fikrini araştırdıklarını" belirtti.

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EA SÖZLEŞMEYİ GÖZDEN GEÇİRİYOR

EA Sports yöneticisi Cam Weber konu hakkında "Önümüze baktığımızda, küresel EA SPORTS futbol oyunlarımızı yeniden adlandırma fikrini de araştırıyoruz. Bu, FIFA ile olan isim hakları sözleşmemizi gözden geçirdiğimiz anlamına geliyor." dedi.

Diğer bir deyişle, gelecek yıl çıkması beklenen FIFA 23 veya daha sonraki oyunlar başka bir isimle piyasaya sürülebilir.

EA'nın lisans için büyük paralar ödediği FIFA isim hakkını gelecekte neden bırakmayı düşündüğü henüz bilinmiyor.

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Yine de cevabı bilinmeyen en büyük soru şu; EA, 90'lı yıllardan beri oyuncularla aynı markayla buluşan FIFA'yı ne olarak adlandırabilir?

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