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Ebru Şahin'in teklif aldığı drapeli elbisesi ve ona benzer şık modeller

09.10.2021 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En çok sevdiğimiz, en zor seçtiğimiz şey: Elbiseler! Elbise satın alırken seçim aşamasında birçok şey düşünüyoruz. Giyeceğimiz mekandan üstüne takacağımız takıya, altına giyeceğimiz ayakkabıdan hangi saç modeli ile kullanacağımıza kadar detaylar bir film şeridi gibi gözümüzün önünde. Elbiselerin kumaş kalitesinden dikişine birçok önemli konuya dikkat ederek alacağımız parçayı seçmeye çalışıyoruz.

Ebru Şahin'in teklif aldığı drapeli elbisesi ve ona benzer şık modeller

Seçimde en çok etkilendiğimiz kriterlerden biri de aldığımız elbiseyi birçok yerde kullanabilmek. Günlük olarak giyebileceğimiz bir elbiseyi topuklu ayakkabılar ve takılarla özel bir günde de giymek istiyoruz. Hayır, imkansızı istemiyoruz! Satın aldığımız elbiselerin ömrünü uzatmak mümkün. Tek yapmanız gereken şey bu iki özelliği de taşıyan bir elbise bulmak.

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Geçtiğimiz günlerde gördük ki Ebru Şahin evlenme teklifi alırken tam da tarif ettiğimiz gibi bir elbise giymiş. Kendinizi yormayın, Ebru Şahin'i stalklamanıza gerek yok, elbette çünkü bu tarz elbiselere ulaşmak bir tık uzağınızda.

  1. İlham aldığımız elbise bulundu!

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Ebru Şahin'in tarife uygun bir elbise seçtiği çok açık. Elbisenin Ebru Şahin'in giydiği taş rengiyle birlikte başka renkleri de bulunuyor. Kullanacağınız mekana ya da konseptinize göre seçebilirsiniz. Boydan boya büzgülü olan elbise bedeninizi daha ince göstermeye yardımcı olacak. Ayrıca kol detayı da elbiseye çok zarif bir görünüm kazandırıyor. Elbise, size evlilik teklifi alacağınızı vaat etmese de her ortama uyum sağlamak gibi tatlı bir özelliği var. Spor ayakkabınızla ya da sandaletlerinizle günlük bir tarzda görünürken topuklu ayakkabı ve takılarla bir davet elbisesi hâline gelebilir.

Whenever Company Drapeli Mini Elbise'ye buradan ulaşabilirsiniz.

  1. Ofiste misiniz yoksa davette mi?

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Pazartesi sendromu, bu elbiseyle daha tahammül edilebilir. Üstelik iş çıkışı da herhangi bir davete katılmaya hazırsınız. Bir taşla iki kuş! Bu elbise hem kahverengi hem zümrüt yeşili rengiyle karşınızda. Dekoltesinde birbirinden şık kolyeler taşıyabileceğiniz bu elbiseyi, hem kovboy çizmelerle hem de topuklu ayakkabılarla kullanabilirsiniz. Ayrıca her mevsimde tercih edilebilir bir model, tek yapmanız gereken onu doğru parçalarla eşleştirmek. Bizden size bir hatırlatma: Elbiseyi deri ceketle kullanmak size asi ve havalı bir görünüm kazandıracak.

Elbiselerin de karizmatik olabileceğini bize kanıtlayan Trendyolmilla Drapeli Elbise'ye ulaşmak için tıklayın.

  1. Sevimlilikle çekicilik arasında harika bir yer var.

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Bu elbise; hem rengi, hem deseni hem de modeliyle "çıtı pıtı" dediğimiz ürünler arasında yer alıyor. Tatlı görünmesinin yanı sıra oldukça şık ve çekici de görünebilecek bir elbise. Yaz ve bahar mevsiminde hem katılacağınız davetlerle hem de günlük stilinizde çok rahat giyebileceğiniz parçalardan biri. Elbisenin kollarını kaldırıp dikdörtgen yaka olarak kullanabileceğiniz gibi omuzlarınızdan indirip düşük kolla da kullanabilirsiniz. Kot ceket, sandalet, bir de bandana derken "Ada Güzeli" isimli filme hoş geldiniz! Üstelik yeşilin en güzel tonlarından biri olan bu elbiseyle birçok rengi de bir arada kullanabilirsiniz.

Butik Mega Drapeli Çiçekli Emily Elbise'ye buradan ulaşabilirsiniz.

  1. Zamansızlığın vücut bulmuş hâline bakıyorsunuz.

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Deseni, modeli, kolları ve yakasıyla zamanından bağımsız olan bu elbisenin dolabınızda bulunması gereken parçalardan biri olduğuna inanıyoruz. Modası hiçbir zaman geçmeyecek bu mini elbiseyi topuklu ayakkabılarla kullanıp davetlerinizin en şık kadını olabilirsiniz. Öte yandan ofis şıklığının iyi bir örneği olan bu modeli günlük giyimde de değerlendirebilirsiniz. Ayrıca elbise, balon kollarıyla havanıza hava katacak. Puantiyeli deseniyle de her zaman vintage olarak değerlendirilebilecek bir elbise. Üstelik göğüs ve sırt kısmındaki dekoltesiyle yapacağınız her saç modeliyle kullanılabilir.

Trendyolmilla Puantiyeli Drapeli Poplin elbiseyi kaçırmamak için tıklayın.

  1. Uzun elbisenin zarafetiyle yarışmıyoruz!

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Çok yönlü ve bir o kadar da şık elbiselerin hepsi mini değildir. Tıpkı bu elbisede gördüğünüz gibi uzun bir elbise de birçok alan için kurtarıcı olabilir. Bu elbise birden fazla renk seçeneği ile karşınıza çıkıyor. Düşük omuz modeliyle zarafetinize zarafet katacak. Eğer bir davette bu elbiseyi giymeyi tercih ederseniz bu tip yakalarda "su yolu" dediğimiz kolyeler sizi bir prenses gibi gösterebilir. Bu elbiseyi kendi özel günlerinizde tercih edebileceğiniz gibi aynı zamanda doğru takılar, ceketler ve ayakkabılarla günlük olarak da kullanabilirsiniz.

LONGJIQ Boho Maksi Elbise'ye buradan ulaşabilirsiniz.

  1. Gece görünüp gündüz saklanan bir süper kahraman!

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Ufak parıltılarla oluşturulan bu elbise de kurtarıcı olanlardan. Özellikle sonbahar veya kış aylarında, günlük olarak da tercih edebileceğiniz bir elbise. Göründüğü gibi uzun çizmelerle çok modern bir çizgide durabilir. Kışın uzun mantolarla birlikte bir Matrix olamasanız da çok havalı görünebilirsiniz. Elbisenin gümüş rengi de davetleriniz için çok doğru bir tercih olabilir. Bu elbiseyle birlikte gün ışığında belli belirsiz parlarken gece gösterişli bir şekilde ışıldayabilirsiniz. V şeklindeki yakada birbirinden şık takılar bulundurmayı da unutmayın.

Koton Kadın Elbise'yi daha detaylı incelemek için tıklayın.

  1. Biraz hareket katalım...

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Fırfır, drape ve büzgü kollar... Elbisenize hareket kattıkça enerjiniz artacak. Spor ayakkabınızı veya sandaletinizi giyip sırt çantanızı takın ve elbisenin rahatlığına varın. Davete mi gidiyorsunuz? Topuklu ayakkabılar, takılar ve çantaları dışarı çıkarın. Sadece elbiseniz sabit kalacak. Farklı renk seçenekleri ile isteğinize göre tercih edebilirsiniz. Elbisenizi kemerle birlikte de tercih edebilirsiniz. Açıktaki bileklere de bileklikleri dizelim. Ayrıca uzun çizmelerle birlikte de tam bir sonbahar elbisesi hâline gelecektir. Trençkotlarınızı da yanınıza almayı unutmayın.

Her şekle girebilen Mothcattl Kadın Boho Elbise'yi buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

  1. Hani elbiseler bir mücevher değildi!

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Kim demiş gün içinde parlayamayız diye? Rock'n Roll prenseslere metalik şıklığı... Turuncunun en çılgın tonuyla partilemeyi unutmayın. Düşük omuzlara ve mini eteğe sahip olan bu elbise, hem çok çekici dururken hem de çok fantastik durabilir. Asimetrik kesimli bu elbiseyle, topuklu ayakkabılar da, Helen dönemi bağcıklı sandaletler de, çizmeler ve spor ayakkabılar da çok iyi anlaşıyorlar. Çok cesur görünen bu elbisenin bu kadar arkadaş canlısı olabildiğine inanabiliyor musunuz? Ona bir şans verin ve büyüleyici görünmenin tadını çıkarın.

ERIMOS Turuncu Düşük Omuzlu Drapeli Asimetrik Mini Elbise'ye buradan ulaşabilirsiniz.

  1. Kurtarıcı meleğimiz kanatlı değilmiş.

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Bu elbise, her dönem her mevsim ve her davette giyilebilir bir dolap kurtarıcısı. Tek drapesi, uzun kolları, dökümlü yakası ve her ortama uygun etek boyu ile her zaman sizinle olması gereken bir parça. Modern bir çizgide tasarlanmış bu model ile ofis günleriniz de kurtulabilir. Siyah olan bu elbise vazgeçilmezler arasına girmiş durumda. Tek bantlı topuklu ayakkabılar ve küçük bir çanta, elbiseye eşlik edebilecek en doğru parçalardan biri olabilir. Anladık ki, her kurtarıcı melek kanatlı değilmiş.

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  1. Giy çık dediklerinden...

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    Üretilen her rengini modeline uyduran bu elbise "en kolay şıklık" yarışmasının birincisi. Kumaşın vücuda sarılıp tek bir düğümle tutturulmasıyla oluşmuş gibi duran ve zahmetsiz görünen bu elbiseyle çok şık görüneceksiniz. Elbise sizin için hem hemen giyip çıkabileceğiniz günlük bir tercih olabilir hem de şıklaştırılabilir. Ayrıca ofis için de çok uygun modellerden biri. Siyah, yeşil ve kahverengi renk seçenekleri ile isteklerinize cevap verebilecek potansiyelde bir elbise. Bu elbiseyi bir balerin topuzuyla denemenizi tavsiye ediyoruz.

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Ebru Şahin
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