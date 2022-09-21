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Eczaneye giren kadın hayatının şokunu yaşadı! Saldırgan koşarak kaçtı

21.09.2022 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da öğle saatlerinde yaşanan olay görenlere 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Eczaneye giren bir kadın hiç tanımadığı birinin yumruklu saldırısına uğradı. Hayatının şokunu yaşayan talihsiz kadın daha ne olduğunu anlamadan saldırgan koşarak eczaneden uzaklaştı. Yaşanan akılalmaz anlar saniye saniye görüntülendi.

Eczaneye giren kadın hayatının şokunu yaşadı! Saldırgan koşarak kaçtı

Gaziosmanpaşa'da ilaç almak için eczaneye gelen kadın iddiaya göre hiç tanımadığı kişinin saldırısına uğradı. Eczane çalışanları ve saldırıya uğrayan kadın neye uğradığını şaşırırken, o anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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KADIN ŞOKA GİRDİ

Olay, öğlen saatlerinde, Yeni Mahalle'de bulunan bir eczanede meydana geldi. İlaç almak için eczaneye gelen kadın, o sırada arkasından içeri giren ve hiç tanımadığı iddia edilen kimliği belirsiz bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran kadın yaşadığı olayın şokuna girerken, saldırgan koşarak eczaneden ayrıldı.

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SALDIRI ANI KAMERADA

O anlar ise eczanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadının eczaneye geldiği, eczane çalışanlarının bir başka müşteri ile ilgilenmesinden dolayı beklediği, sıranın kendisine geldiği an içeriye giren bir kişinin sırtına yumruk attığı, koşarak kaçmaya çalıştığı sırada yere düştüğü ve kalkarak, eczaneden uzaklaştığı görülüyor. (DHA)

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kadına şiddet İstanbul saldırı
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