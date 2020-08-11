HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Edirne’de hareketli dakikalar: Polis havaya ateş açtı

Edirne’de hareketli dakikalar: Polis havaya ateş açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2020 17:16 | Son Güncelleme

Edirne’de piyasaya sahte para sürdükleri iddia edilen 2 kişi, polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayınca polis havaya ateş açtı. Şüpheliler kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kent genelinde yaşanan sahte para ihbarlarını titizlikle değerlendirerek şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti.

OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTILAR

Kent merkezinde yapılan araştırmada aracın Eski İstanbul Caddesi’nde seyir halinde olduğunu belirleyen ekipler, aracı kullanan kişilere ’dur’ ihtarına bulundu. ’Dur’ ihtarına uymayan şüpheliler ile polis arasında yaşanan kovalamacanın ardından şüpheliler aracı park ederek kaçmaya devam etti.

Havaya ateş açan polis ekipleri takviye polislerin de gelmesiyle iki şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahısların aracı bırakarak kaçtığı ve polis ekiplerinin havaya uyarı ateşi ederek şüphelileri kovaladığı güvenlik kameralarına yansıdı. (İHA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Valilik açıkladı! Bir ilde yeni koronavirüs önlemiValilik açıkladı! Bir ilde yeni koronavirüs önlemi
Suriyelilere ücretsiz araç muayenesi iddiasına yalanlama!Suriyelilere ücretsiz araç muayenesi iddiasına yalanlama!

En Çok Okunan Haberler

İlk koronavirüs aşısı tescillendi

İlk koronavirüs aşısı tescillendi

Özel mesajları ifşa oldu! Nihat Doğan çılgına döndü

Özel mesajları ifşa oldu! Nihat Doğan çılgına döndü

Tatile 9 hizmetliyle gitti olay oldu! 'Görgüsüzlük'

Tatile 9 hizmetliyle gitti olay oldu! 'Görgüsüzlük'

Meis Adası çevresinde hareketlilik

Meis Adası çevresinde hareketlilik

İçişleri Bakanlığı uyardı: Yüklü miktarda döviz bozdurabilirler

İçişleri Bakanlığı uyardı: Yüklü miktarda döviz bozdurabilirler

Ünlü iş adamına büyük şok!

Ünlü iş adamına büyük şok!

İlginizi Çekebilir

Koronalı anne, kızının düğününde herkese virüs yaydı

Koronalı anne, kızının düğününde herkese virüs yaydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini ziyaret etti

İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da riskli ilçelerde kısıtlamaya mı gidilecek? Kritik gün yarın

İstanbul'da riskli ilçelerde kısıtlamaya mı gidilecek? Kritik gün yarın

Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Diğer Haberler
Meis Adası nerede? Meis Adası Türkiye'ye kaç km? Meis Adası kimin? İşte Meis Adası son durum!

Meis Adası nerede? Meis Adası Türkiye'ye kaç km?

Gözleri ve ağzı bağlı bulundu! Polisin operasyonuyla kurtarıldı

Gözleri ve ağzı bağlı bulundu! Polisin operasyonuyla kurtarıldı

Prof. Dr. Ceyhan: Aşı açıklamalarını temkinli karşılamak lazım

Prof. Dr. Ceyhan'dan Putin aşı açıklamasıyla ilgili dikkat çeken sözler

Bursa Valiliği'nden koronavirüs tedbiri! Düğün ve nişan törenlerine zaman sınırlaması

Valilik açıkladı! Bir ilde yeni koronavirüs önlemi

'70 KPSS puanı' koşulu, Meclis'te yönetmelik değişikliğine neden oldu

'70 KPSS puanı' koşulu yönetmelik değiştirdi

Batman'da nesli tükenmekte olan porsuk görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında! Batman'da görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.