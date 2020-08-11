Edirne’de hareketli dakikalar: Polis havaya ateş açtı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kent genelinde yaşanan sahte para ihbarlarını titizlikle değerlendirerek şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti.

OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTILAR

Kent merkezinde yapılan araştırmada aracın Eski İstanbul Caddesi’nde seyir halinde olduğunu belirleyen ekipler, aracı kullanan kişilere ’dur’ ihtarına bulundu. ’Dur’ ihtarına uymayan şüpheliler ile polis arasında yaşanan kovalamacanın ardından şüpheliler aracı park ederek kaçmaya devam etti.

Havaya ateş açan polis ekipleri takviye polislerin de gelmesiyle iki şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahısların aracı bırakarak kaçtığı ve polis ekiplerinin havaya uyarı ateşi ederek şüphelileri kovaladığı güvenlik kameralarına yansıdı. (İHA)



