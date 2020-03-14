Edirne'de koroanvirüs önlemi! 'Ulus Pazarı' kapatıldı

Edirne'de cuma günleri kurulan ve özellikle Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen turistlerin yoğun olarak alışveriş yaptığı Ulus Pazarı, koronavirüs önlemleri kapsamında belediye tarafından kapatıldı.

'ULUS PAZAR İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR KURULMAYACAK'



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentte koronavirüsle mücadele kapsamında tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Bu kapsamda Ulus Pazarı'nın ikinci bir duyuruya kadar kurulmayacağını belirten Gürkan, "Kentte her türlü tedbiri risk ortadan kalkana kadar almaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi.



