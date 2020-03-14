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  4. Edirne'de koroanvirüs önlemi! 'Ulus Pazarı' kapatıldı

Edirne'de koroanvirüs önlemi! 'Ulus Pazarı' kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2020 14:55 | Son Güncelleme

Edirne'de cuma günleri kurulan ve Yunanistan ile Bulgaristan'dan gelen turistlerin de yoğun olarak alışveriş yaptığı Ulus Pazarı, koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı.

Edirne'de koroanvirüs önlemi! 'Ulus Pazarı' kapatıldı

Edirne'de cuma günleri kurulan ve özellikle Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen turistlerin yoğun olarak alışveriş yaptığı Ulus Pazarı, koronavirüs önlemleri kapsamında belediye tarafından kapatıldı.

'ULUS PAZAR İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR KURULMAYACAK'

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentte koronavirüsle mücadele kapsamında tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Bu kapsamda Ulus Pazarı'nın ikinci bir duyuruya kadar kurulmayacağını belirten Gürkan, "Kentte her türlü tedbiri risk ortadan kalkana kadar almaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ulus Pazarı Edirne koronavirüs

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