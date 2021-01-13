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  4. Edirne'de sağanak yağmur! Nehir taştı, AFAD ekipleri bölgede

Edirne'de sağanak yağmur! Nehir taştı, AFAD ekipleri bölgede

13.01.2021 10:21 | Son Güncelleme:
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Edirne'de sağanak yağmur! Nehir taştı, AFAD ekipleri bölgede

Edirne'de dünden beri devam eden sağanak yağış zor anlar yaşanmasına neden oldu. Aracıyla nehirden taşan suların ortasında kalan kişiyi AFAD kurtardı.

Edirne'de Tunca Nehri'nin yola taşması sonucu aracında mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı. Tunca Hudut Bölüğü askerlerine yemek götüren kişi, dönüşte Hatipköy-Büyükismailçe köyü yolunda suyun taşması nedeniyle aracında mahsur kaldı.

Minibüsün yarısına kadar su dolması nedeniyle aracın üstüne çıkarak yardım bekleyen görevlinin çağrısına AFAD yetişti.

Mahsur kalan kişi botla bulunduğu yerden kurtarıldı.

TUNCA NEHRİ'NDE ‘KIRMIZI ALARM’

Edirne’de 2 gündür etkili olan sağanak yağışlar sonrası kaynağını Bulgaristan’dan alan Tunca Nehri’nde su debisi yaklaşık 20 kat artarak kırmızı alarm seviyesine ulaştı. Nehrin taşmasıyla Sarayiçi Er Meydanı da sular altında kaldı.

Tunca Nehri yer yer yatağından taştı. Yerleşim bölgelerinde herhangi bir sel ve su baskını riski yaşanmazken, Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı sular altında kaldı. Nehir debisinin yükselmesiyle bölgeye ulaşımın sağlandığı Kanuni ve Fatih Köprüleri de suyun içinde kalarak, yol ulaşıma kapandı.

TUNCA'DA DEBİ ARTIŞI DURDU

DSİ verilerine göre Tunca Nehri'nde su debisi Su akacağı ölçüm istasyonunda 208 metreküp/saniye olarak ölçülürken, kırmızı alarm seviyesini korudu ancak artış yaşanmadı. Meriç Nehri su debisi ise Kirişhane ölçüm istasyonunda 769 metreküp/saniye olarak ölçülerek, sarı alarm durumunda kaldı.

(AA)

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