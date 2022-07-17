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  4. Ege'de Yunan Sahil Güvenliği'ne suçüstü! Ölüme böyle terk ettiler...

Ege'de Yunan Sahil Güvenliği'ne suçüstü! Ölüme böyle terk ettiler...

17.07.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunan Sahil Güvenliği, Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan lastik botu geri iterken suçüstü yakalandı. Türk kara sularını ihlal edip göçmenleri ölüme terk eden Yunan teknesi insansız hava aracıyla görüntülendi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA'nın Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlere ait 2 can salının Yunanistan sahil güvenlik botu tarafınca Türkiye kara sularına geri itilmesi ve kara suyu ihlali yapılmasını görüntülediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dilek Boğazı doğusunda Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu LS-930 tarafından 2 can salında bulunan düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği, aynı zamanda kara suyu ihlali yapıldığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA ile tespit edildiği belirtildi.

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Açıklamada, Türkiye sahillerine 1,5 kilometre mesafede gerçekleşen geri itme ve kara suyu ihlali durumunun ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildiği ve düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarıldığı vurgulandı.

(AA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ege Denizi Yunanistan
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