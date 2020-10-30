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Ege denizindeki şiddetli deprem Yunanistan'ı da salladı

DÜNYA HABERLERİ  | 30.10.2020 15:59 | Son Güncelleme

Ege denizinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem Yunanistan'ı da salladı.

Şiddetli deprem Yunanistan başkenti Atina'da da yoğun şekilde hissedildi.

Sisam Adası açıklarında meydana gelen depremde çok sayıda binanın yıkıldığı belirtildi.

Ege Denizi'ndeki 6,6 büyüklüğündeki depremin, Sisam Adası'nda hasara yol açtığı bildirildi.

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Sisam Adası Belediye Başkan Yardımcısı binaların yıkıldığını belirtirken ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, merkez üssünün Sisam Adası açıkları olduğu belirtilen deprem nedeniyle adada çok sayıda bina ve yol hasar gördü.

Deprem, Sisam Adası'na 300 kilometre uzaklıktaki başkent Atina ve diğer sahil kentlerinde de hissedildi.

Ülkede tedirginliğe yol açan sarsıntıda can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

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Sisam Adası Belediye Başkan Yardımcısı binaların yıkıldığını belirtirken ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Öte yandan Girit Adası da depremden ve artçı sarsıntılardan yoğun şekilde etkilenen yerlerin başında geldi.


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