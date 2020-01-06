Ege Üniversitesindeki "organ nakli sonrası ölüm" iddiaları

DENİZLİ (AA) - İzmir'de kadavradan bağışlanan böbrek naklinden sonra hayatını kaybeden iki kişiden Denizlili Münire İnanç'ın oğlu Yusuf İnanç da sorumlular hakkında şikayetçi oldu.

İnanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesinin 3 yılı aşkın süredir diyalize girdiğini söyledi.

Hastaneden 15 Aralık 2019'da arandıklarını ve annesine uygun böbreğin bulunduğunun belirtildiğini anlatan İnanç, bu habere çok sevindiklerini ve hemen İzmir'e doğru yola çıktıklarını vurguladı.

Kan ve doku tahlilleri sonrası annesinin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyata alındığını anlatan İnanç, şöyle konuştu:

"Operasyonun çok başarılı geçtiği söylendi. Annemin artık kurtulduğuna inandık. 2 gün sonra annem yoğun bakımdan çıktı ve normal odaya geçti. 12 gün çok iyiydi. İlk başta kendi işlerini yapabiliyordu. Sonraki 5 günde fenalaştı ve kaybettik. Böbreğin kadavradan olduğunu öğrendik. Araştırdıktan sonra hastalıklı olduğunu söylediler. Biz bunları bilmiyorduk. Ben bu işin sonunu bırakmayacağım. Doktorlardan ve hastaneden şikayetçi oldum."