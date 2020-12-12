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  4. Eğlence mekanında darbedilen Ukraynalı model Daria Kyryliuk özrü kabul etti

Eğlence mekanında darbedilen Ukraynalı model Daria Kyryliuk özrü kabul etti

12.12.2020 11:40 | Son Güncelleme:
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Eğlence mekanında darbedilen Ukraynalı model Daria Kyryliuk özrü kabul etti

İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir eğlence mekanında güvenlik görevlileri tarafından darbedilen Ukraynalı model Daria Kyryliuk, şüphelilerin özür dilemesi üzerine şikayetinden vazgeçti.

Darp olayı, geçen 31 Temmuz gecesi yaşandı. Ukraynalı model Daria Kyryliuk, sevgilisi Baran Güneş ve arkadaşı Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı Mansoor Saeed Saif Jabr Alsuwaidi ile birlikte Çeşme'deki bir eğlence mekanına gitti. İddiaya göre, güvenlik görevlileriyle yaşanan tartışma sırasında Kyryliuk ile beraberindekiler Dadaş A., Ferit Y. ve Özkan Z. ile Güvenlik Müdürü Kadir K., tarafından darbedildi.

Olayın ardından sosyal medya hesabından yüzünün kanlı fotoğrafını paylaşan Kyryliuk, Baran Güneş ile Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, şikayetçi oldu. Yaptığı açıklamada da "Arkadaşlarımızla eğlenmek için Momo Beach Club'a gittik. Yabancı uyruklu arkadaşlarım da vardı. Güvenlik görevlisiyle problem yaşadık. Erkek arkadaşlarımla kavga etmeye başladılar. Daha sonra iki kişi bana vurmaya başladı. Beni yere düşürdüler. Sonrasını hatırlamıyorum. Daha sonra eve gittik. Eve gittikten sonra ağladım ve panik atak geçirdim" dedi.

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Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, suçun şikayete bağlı suç kapsamında olması nedeniyle dosya, Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. 4 şüphelinin özür dilemesi üzerine Ukraynalı model ve arkadaşları, şikayetten vazgeçti. Dosya kapatıldı.

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(DHA)

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