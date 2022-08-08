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Eğlence mekanının bahçesinde oğlunun darbedildiğini gördü! Babadan pompalı tüfekle dehşet: 1 ölü, 3 yaralı

08.08.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dehşete düşüren olay, Denizli’nin Bozkurt ilçesinde yaşandı. Bir baba, eğlence mekanının bahçesinde oğlunun darbedildiğini gördü. Bunun üzerine baba, yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açtı. Kan donduran olayda saçmaların isabet ettiği garson hayatını kaybederken, mekan sahibi ile 2 çalışanı da yaralandı. Olay sonrası baba ve oğlu karakola giderek teslim oldu.

Eğlence mekanının bahçesinde oğlunun darbedildiğini gördü! Babadan pompalı tüfekle dehşet: 1 ölü, 3 yaralı

Oğlunun darbedildiğini gören babanın dehşet saçtığı olay, Bozkurt ilçesine bağlı İnceler Tekke Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Hakan K.’ye ait eğlence mekanının bahçesinde oğlu A.O.S.’nin darp edildiğini gören baba A.Ş., yanında getirdiği pompalı tüfeği gözünü kırpmadan ateşledi.

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Saçmaların isabet ettiği mekan sahibi Hakan K., garson M.T., K.B. ve Barış Sarıkaya (29) yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, yaralıları Denizli Devlet Hastanesi ve Çardak Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

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1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin eğlence mekanında yapmış olduğu çalışmaların ardından hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Barış Sarıkaya’dan acı haber geldi. Sarıkaya doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından baba ve oğlu ise karakola giderek teslim oldu.

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Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA/DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Bozkurt baba
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Babalar dayanamaz kimsenin çocuğunu babasının yanında dövmeyin kediden kaplan çıkar
Neden bir adama birden fazla kişi saldırırki. Hangi baba olsa aysını yapardı

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