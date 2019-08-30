HABER

EGM'den 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 08:58 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin video yayımlandı

Genel Müdürlük, 30 Ağustos Zafer Bayramı etiketi ile sosyal medya hesaplarında paylaştığı videoda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanı sıra Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Şehitliği, Ömer Halisdemir, Fethi Sekin, 15 Temmuz direnişine katılan vatandaşların ve Büyük Taarruzun zaferle sonuçlandığını sembolize eden İzmir Hükümet Konağı'na asılan Türk bayrağının görüntüleri yer aldı.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadeleyi 30 Ağustos Zaferi ile taçlandıran Büyük Önder Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve Kurtuluş Savaşı'mızın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz."

Klibin sonunda ise 30 Ağustos'a özel hazırlanan logoyla Zafer Bayramı kutlanıyor. (AA)

Zorla işkence evine götürüp...Korkunç tecavüz! Zorla işkence evine götürüp...Korkunç tecavüz!
İBB'de flaş gelişme! İnceleme başlatıldıİBB'de flaş gelişme! İnceleme başlatıldı
Arazisin de yer bulamayınca, kayanın üzerine ev yaptıArazisin de yer bulamayınca, kayanın üzerine ev yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos 2019 30 Ağustos Zafer Bayramı Kurtuluş Savaşı mustafa kemal atatürk

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran olay! Tartıştığı babasının yolunu kesti ve...

Kan donduran olay! Tartıştığı babasının yolunu kesti ve...

8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

G.Saray'dan resmi Falcao açıklaması!

G.Saray'dan resmi Falcao açıklaması!

'Okul' paylaşımına yorum yağdı

'Okul' paylaşımına yorum yağdı

Metro inşaatında acı olay! 1 işçi hayatını kaybetti

Metro inşaatında acı olay! 1 işçi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hulusi Akar'dan flaş açıklama: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

İBB'de iki seçim arasında 2 bin 500 kişinin işe girdiği iddia edildi! İnceleme başlatıldı

İBB'de flaş gelişme! İnceleme başlatıldı

Muğla'da göçmen kaçakçılığı yapan 4 organizatör tutuklandı

Jandarma operasyon düzenledi! Böyle yakalandılar

Genelkurmay arşivlerinden tarihin az bilinen fotoğrafları

Genelkurmay arşivlerinden tarihin az bilinen fotoğrafları

Soma'da madende iş kazası: 1 ölü

Soma'da madende iş kazası: 1 ölü

Son dakika! İzmir ve Muğla'da terör operasyonu

İzmir ve Muğla'da terör operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.