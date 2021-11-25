HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. EGO Genel Müdürlüğü duyurdu! Ankara'da toplu ulaşıma zam kararı

EGO Genel Müdürlüğü duyurdu! Ankara'da toplu ulaşıma zam kararı

25.11.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EGO Genel Müdürlüğü, kur artışlarının etkisiyle Ankara'da toplu ulaşıma zam yapılacağını açıkladı.

EGO Genel Müdürlüğü duyurdu! Ankara'da toplu ulaşıma zam kararı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü, kentteki toplu ulaşıma zam yapılacağını duyurdu. Sosyal medyadan yapılan açıklamada "Gerek kamu gerekse özel toplu ulaşımın sürdürülebilirliği açısından gelinen noktada zam kaçınılmaz hale gelmiştir" ifadesine yer verildi.

EGO yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"2022 BÜTÇESİNE MALİYET ETKİSİ 290 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE OLMUŞTUR"

Son dönemde yaşanan kur artışlarının, alınan otobüsler dolayısıyla, EGO Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılı bütçesine maliyet etkisi 290 milyon liranın üzerinde olmuştu.

Bunun yanı sıra mazot, doğalgaz, elektrik, yedek parça, personel giderleri gibi maliyet unsurlarında 2019-2021 döneminde yüzde 77,60 oranında artış yaşanmıştır. Aynı artış oranı 2017-2021 dönemi için yüzde 188,60 olarak gerçekleşmiştir. En son bilet zammı 02.09.2019 tarihinde yapılmıştır. Söz konusu zam oranı belirlenirken bir önceki zammın yapıldığı 2017 yılından itibaren gerçekleşen maliyet artışlarının çok altında bir oran olan yüzde 30 belirlenmiş, indirimli ve öğrenci bilet ücretlerine ise zam yapılmamıştır.

"ZAM KAÇINILMAZ HALE GELMİŞTİR"

Bütün bu olumsuz gelişmelere rağmen, iki yıldır bilet ücretlerine herhangi bir zam yapılmamış ve maliyet artışları tüm Ankara halkına paylaştırılmıştır. Ancak gerek kamu gerekse özel toplu ulaşımın sürdürülebilirliği açısından gelinen noktada zam kaçınılmaz hale gelmiştir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göğüs ağrısıyla gitti, hemen ameliyata alındı: Kalbinin yarısını kaplamışGöğüs ağrısıyla gitti, hemen ameliyata alındı: Kalbinin yarısını kaplamış
PARTNER Emina'dan sitem! "Ben o sözleri söylemedim" Emina'dan sitem! "Ben o sözleri söylemedim"
İBB Meclisinde gerginlikİBB Meclisinde gerginlik
Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EPDK'dan akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama

EPDK'dan akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama

Bakanı Bilgin: Türk-İş ile uzlaşmaya yakınız

Bakanı Bilgin: Türk-İş ile uzlaşmaya yakınız

MHP'de kritik MYK toplantısı! ! Devlet Bahçeli'den döviz kuru açıklaması

MHP'de kritik MYK toplantısı! ! Devlet Bahçeli'den döviz kuru açıklaması

Görüntüler infial yaratmıştı! "Delikanlı" kendini böyle savundu

Görüntüler infial yaratmıştı! "Delikanlı" kendini böyle savundu

Dikkat çeken anket! İstanbul'da AK Partili, Ankara'da ise CHP'li isim ilk sırada

Dikkat çeken anket! İstanbul'da AK Partili, Ankara'da ise CHP'li isim ilk sırada

Metroda bıçakla tehdit edilen kadın konuştu

Metroda bıçakla tehdit edilen kadın konuştu

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan ortak basın açıklaması

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan ortak basın açıklaması

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

İBB'nin yıldız sporcuları sosyal medyayı salladı!

İBB'nin yıldız sporcuları sosyal medyayı salladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar ilkel kabilelerin işidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar ilkel kabilelerin işidir

Dolar 12 TL'yi geçti! Babacan ve Davutoğlu'ndan olay tweet

Dolar 12 TL'yi geçti! Babacan ve Davutoğlu'ndan olay tweet

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.