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Ekip otosundan atladığı iddia edilen cinsel istismar şüphelisi öldü! 2 polis ve 1 bekçi tutuklandı…

27.05.2023 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta yaşandığı iddia edilen ve kamuoyunda infiale yol açan 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar olayında çok çarpıcı gelişmeler yaşandı. Olayla ilgili İstanbul’da yakalanan 2 şüphelinin, soruşturmanın sürdüğü Çaycuma ilçesine götürülürken Kocaeli'nin Derince ilçesinde ekip otosundan atladığı öne sürüldü. Şüphelilerden Metin Sucu hayatını kaybederken A.G. ise yaralandı. 2 polis ve 1 mahalle bekçisi tutuklandı.

Ekip otosundan atladığı iddia edilen cinsel istismar şüphelisi öldü! 2 polis ve 1 bekçi tutuklandı…

Zonguldak'ta, Furkan Sevinç'in cinsel istismarda bulunduğu Nisanur Ö. (2) bebeğin hayatını kaybettiği, ablası R.Ö.'nün de başkalarının cinsel istismarına maruz kaldığı olayla ilgili İstanbul’da yakalanan 2 şüphelinin, soruşturmanın sürdüğü Çaycuma ilçesine götürülürken Kocaeli'nin Derince ilçesinde ekip otosundan atladığı öne sürüldü. Şüphelilerden Metin Sucu hayatını kaybederken A.G. ise yaralandı. Olayla ilgili 2 polis ve 1 mahalle bekçisi, 'Görevi ihmal’ ile ‘Ölüme sebebiyet verme' suçlarından tutuklandı.

Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi'nde 17 Mayıs günü Furkan Sevinç, geceyi Meryem Ö.'nün evinde geçirdi. Bir gün sonra Meryem Ö., 8 yaşındaki kızını alıp markete gitti. Bu sırada evde bulunan Nisanur Ö. bebek, Furkan Sevinç'in cinsel istismarına maruz kaldı. Sevinç, bayılan bebeğin kendisine gelmesi için tokatladı. Bebek kendine gelmeyince Furkan Sevinç, yürüyerek hastaneye götürdü. Sevinç, burada kendisini bebeğin dayısı olarak tanıtıp, nöbet geçirdiğini öne sürdü. Doktor muayenesinin ardından bebeğin cinsel istismara maruz kaldığı anlaşılınca Furkan Sevinç, yakalanıp, tutuklandı. Bebeğin ablası R.Ö.'nün de cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıktı.

Meryem Ö. ile olaya karıştığı iddia edilen M.G., Ö.C. ve C.S. tutuklandı. Meryem Ö.’nün diğer kızı R.Ö. ise devlet korumasına alındı. Nisanur bebeğin cansız bedeni, devlet görevlilerinin katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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İSTANBUL'DA YAKALANDILAR

Soruşturma kapsamında 2 şüpheli de 22 Mayıs’ta İstanbul’da yakalandı. Şüpheliler, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından alınıp Zonguldak'a getirilmek üzere yola çıkarıldı. Ekip otosu, Kocaeli'nin Derince ilçesinde otobanda seyir halindeyken, iddiaya göre şüpheliler aracın kilitli olmayan kapısından kendilerini yola bıraktı. Şüphelilerden Metin Sucu hayatını kaybetti. Diğer şüpheli hastanede tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında şüphelilerin sevkinde görevli 2 polis ve 1 mahalle bekçisi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen polisler ve bekçi, çıkarıldıkları mahkemece 'Görevi ihmal’ ve ‘Ölüme sebebiyet verme' suçlarından tutuklandı. Tedavisi tamamlanan diğer şüpheli A.G. ise götürüldüğü Çaycuma'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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cinsel istismar sapık Zonguldak Çaycuma

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