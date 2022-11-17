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'Ekmek aptal toplumların gıdasıdır' diyen Cihan Kolivar hakkında karar! Avukatı duyurdu

17.11.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, cezaevinden tahliye edildi. Tahliye haberini Cihan Kolivar'ın avukatı sosyal medyadan duyurdu.

'Ekmek aptal toplumların gıdasıdır' diyen Cihan Kolivar hakkında karar! Avukatı duyurdu

İstanbul'da katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında "Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, itiraz sonucu tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 9 Kasım'da tutuklanan Kolivar'ın avukatı Bilge Çiftçi, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine itiraz etti.

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Hakimliğin itirazı reddetmesinin ardından dosyanın gönderildiği İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi, Kolivar'ın tahliyesine hükmetti.

Kolivar'ın avukatı Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, müvekkilinin evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından Marmara Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edileceğini bildirdi.

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NE OLMUŞTU?

Cihan Kolivar, katıldığı bir televizyon programında, "Madem bunu siz temel gıda maddesi sayıyorsunuz ben saymıyorum. Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bilimsel bir şey konuşuyorum. Ezber değil. Kişi başı ekmek tüketimi 210 kilo. İsveç, Norveç, Japonya'da 50 kilo. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" ifadelerini kullanmıştı.

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Cihan Kolivar hakkında "Türk milletini alenen aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı. Kolivar, çıkarıldığı mahkemece 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklanarak Silivri (Marmara) Cezaevine götürülmüştü.

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ekmek tahliye

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