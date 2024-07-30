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    4. Ekonomide kritik tarih! Astrolog Öner Döşer 'Zor bir aya giriyoruz' diyerek uyardı

    Ekonomide kritik tarih! Astrolog Öner Döşer 'Zor bir aya giriyoruz' diyerek uyardı

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    30.07.2024 13:53
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    Hem ülkemiz hem de dünya ekonomisi yakından takip edilen konulardan biri. Ekonomi konusunu uzmanların yanı sıra gelecek tahminleriyle bilinen astrologlar da yakından takip edip analiz ediyor. Simge Fıstıkoğlu'nun sunumuyla gerçekleşen Gökyüzü Sohbetleri'ne katılan Ünlü Astrolog Öner Döşer, 'zor bir aya giriyoruz' diyerek ekonomi ve enflasyon hakkında tarih vererek uyarılarda bulundu.

    Ekonomide kritik tarih! Astrolog Öner Döşer 'Zor bir aya giriyoruz' diyerek uyardı

    Açıklamalarıyla gündem olan Astrolog Öner Döşer, Sözcü Tv'nin YouTube kanalında yayımlanan Gökyüzü Sohbetleri adlı programda önümüzdeki ayın enflasyon ekonomik durumunu hem ülkemiz hem de dünya için astroloji açısından değerlendirdi. Döşer, ekonomist olmadığının altını çizerek takip ettiği haritalar doğrultusunda açıklamalarda bulundu.

    SONBAHAR AYLARINA DİKKAT

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    Astrolog Öner Döşer ekonomik anlamda sonbahar aylarına dikkat çekerek, "Tam Plüton burç değiştirirken yaydan oğlağa geçerken 2008 yılında büyük bir ekonomik kriz deneyimi oldu. Şimdi bu kez oğlaktan kovaya geçiyor. Dolayısıyla sonbahar aylarına ekonomik anlamda yine dikkat edilmeli. Ağustos ayının içerisine de bu manada dikkat çekmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki muhtemel karışıklıklar, içerideki gerginliklere uzun dönemli baktığınız zaman 2025-26 yıllarına ve geçmişle çalıştığınız zaman Amerikan iç savaş döngüsünün tekrar geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu ağustos ayının ortası 14'ü ile 19'u arası Amerika Birleşik Devletleri'nde bu manada bir gerginliği beraberinde getirecek ve bunun ekonomiye yansımaları da yani bugün ekonomi konuşurken aslında orada neler olduğu ya da neler olacağı bizi çok ilgilendiriyor." dedi.

    'ZOR BİR AYA GİRİYORUZ'

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    Önümüzdeki ayın zor olacağının altını çizen Döşer, "Bence ekonomik açıdan zor bir aya giriyoruz. Çünkü Mars ve Jüpiter'in hem kavuşumda hem de Satürn'e dik açısı ay boyunca devrede olacak. Ağustos ayı diye dikkat çektiğimiz zaman geldi. Jeopolitik risklerin de çok büyüyeceği bir zaman dilimi olduğu için piyasalarda bir çalkantıyı da beraberinde getirecek. Bankalar, ekonomi sistemleri ve piyasalar açısından türbülanslı bir ağustos ayı olacak. Buna göre kendimiz hazırlamamızda fayda var.

    En zorlu aylarımız bir tanesi. Temmuz ayının zaten enflasyonun hissediyoruz. Temmuz ayının sonunda yani ağustos başında muhtemelen enflasyon beklenenden yüksek çıkacaktır. Ağustos ayında da onun düşeceğini sanmıyorum. Yani ben bir ekonomist değilim ama haritaları takip ettiğim zaman faiz indirimi beklemiyorum çünkü enflasyonun artmaya devam etmesi söz konusu. Burada belli ki henüz Ağustos ayında bazı fiyatları yüksek deneyimleyeceğiz." dedi.

    YAKIN ZAMANDA YAŞANAN SİBER TEHDİDİ BİLMİŞTİ

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    Sunucu Simge Fıstıkoğlu, "Geçen bölümlerden birinde siber tehdide dikkat çekmiştiniz. Geçtiğimiz hafta bir gün hayat durdu. Yani uçuşlar ertelendi, bankalara erişim sağlanamadı. Ulaşım ve bankacılık sektörleri en çok etkilenenler arasındaydı." diyerek geçenlerde gerçekleşen tahminini hatırlattı.

    Döşer yine aynı olayların yaşanabileceğini belirterek, "Yine aynı şeyi söyleyebiliriz. Hackerlar, siber saldırılar, iletişimde ve ulaşımda kaos bu tür riskler var." dedi.

    FİYATLARDA SIÇRAMA RİSKİ VAR

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    Astrolog Öner Döşer, "Dolayısıyla genel anlamda eğitim, yayıncılık, medya ve iletişim, ulaşım konularında mücadeleli bir zaman ve buradaki fiyatlarda bir sıçrama riski ve bu yüzden de kutuplaşma ve gerginlik riski tabii ki var.

    Eğitimle ilgili, ulaşımla ilgili zamlar söz konusu. Bazı piyasalardaki sarsıntıların, özellikle bankalar, Amerika Birleşik Devletleri'nde bankaların belki zorlanması ağustos ortasından itibaren Avrupa'da da bu olabilir." dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Enflasyon Ekonomi Astroloji
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