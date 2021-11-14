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  4. "Ekonominin kitabını yazdık" diyen Erdoğan'a CHP'den yanıt

"Ekonominin kitabını yazdık" diyen Erdoğan'a CHP'den yanıt

14.11.2021 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz bu noktada ekonominin kitabını yazdık. Yazmaya devam ediyoruz" sözlerine ,"Kitap okumayan, ekonominin kitabını yazamaz. Yazmaya kalkarsa tabelaya 1$ = 10 TL yazar. Bunu yapana da dense dense 'çakma ekonomist' denir." karşılığını verdi.

"Ekonominin kitabını yazdık" diyen Erdoğan'a CHP'den yanıt

CHP Sözcüsü ve Ekonomi Politikaları Genel Başken Yardımcısı Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün bir toplantıda yaptığı konuşmada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek "Bu mesele ekonomide kafanız nasıl çalışıyor ona bakıyor. Biz bu noktada ekonominin kitabını evelallah yazdık, yazmaya devam ediyoruz” sözlerine karşılık, “Yazmaya kalkarsa tabelaya 1$ = 10 TL yazar” dedi.

"ÇAKMA EKONOMİST"

Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Memur-Sen'in 'Büyük Türkiye Buluşması' toplantısındaki sözlerine tepki göstererek, “Kitap okumayan, ekonominin kitabını yazamaz. Yazmaya kalkarsa tabelaya 1$ = 10 TL yazar. Bunu yapana da dense dense ‘çakma ekonomist' denir” ifadelerini kullandı.

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Faik Öztrak'ın paylaşımı

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Erdoğan'ın sözleriyle ilgili bir paylaşımda daha bulunan Öztrak, "Ekonominin kitabını yazdığını söyleyen Erdoğan'ı,
kendine bağlı kurumun yazdığı kitap yalancı çıkardı. Erdoğan, “Bugüne kadar sabit ücretli kardeşlerimizi, enflasyona ezdirmedik” dedi. Strateji Bütçe Başkanlığı'nın Program kitabı yalanladı. Kitap okumak bunun için önemli." dedi.


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Faik Öztrak Recep Tayyip Erdoğan
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