EKPSS sonuçları 2022 açıklandı mı? sorusunun yanıtına ulaşmak isteyen binlerce aday internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Engelli Kamu Personeli sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada sonuçların açıklanacağı tarihin 17 Şubat olarak değiştildiği belirtilmişti. Engelli memur ataması kura çekilişi bugün yapıldı. Bu kapsamda 2022 EKPSS sonuçları açıklandı mı? Engelli memur ataması sonuçları belli oldu mu? 2022 EKPSS kura atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? sorularının yanıtı merak konusu oldu. 2022 EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı da dahil olmak üzere engelli memur ataması kura çekilişine ilişkin detayları sizler için derledik.

EKPSS SONUÇLARI 2022 AÇIKLANDI MI?

EKPSS sonuçlarına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 8 Şubat'ta yapılması planan engelli vatandaşların kamu kurumlarına atama töreninin 17 Şubat Perşembe gününe ertelendiği aktarılmıştı.

17 Şubat Perşembe (bugün) kura yöntemi ile EKPSS atamaları yapıldı.

Engelli memur ataması kura çekimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

ENGELLİ MEMUR ATAMASI SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Kura çekimi sonuçları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Sonuç sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

https://sonuc.osym.gov.tr/

2022 EKPSS SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

EKPSS adayları, 2022 EKPSS yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir.

EKPSS sonuç sorgulama ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://sonuc.osym.gov.tr/

