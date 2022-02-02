Ekran görüntüsü alanlara kötü haber! Mark Zuckerberg uyardı

Meta'nın CEO'su ve Facebook'un kurucusu olan Mark Zuckerberg, Facebook hesabından bir gönderi yayınladı. Zuckerberg, bu gönderi ile sohbetlerinin ekran görüntüsünü alan kullanıcılara uyarıda bulundu.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALINDIĞINDA BİLDİRİM

Zuckerberg paylaştığı gönderide, Messenger'a gelen yeni bir güncellemeden bahsetti. Ünlü isim, kaybolan bir mesajın ekran görüntüsü alındığında kullanıcının bildirim alacağını söyledi. Zuckerberg, bu özelliğin nasıl göründüğünü tam olarak anlatmak için bir ekran görüntüsü de paylaştı.

Eşi Priscilla Chan ile yapılan bir konuşmanın ekran görüntüsünü paylaşan Zuckerberg, “Uçtan uca şifreli Messenger sohbetleri için yeni güncelleme sayesinde biri kaybolan bir mesajın ekran görüntüsünü alırsa bir bildirim alırsınız” ifadelerini kullandı. Söz konusu görüntüde ise Chan'ın ekran görüntüsü aldığına dair bir bildirim göründü.

Buna ek olarak Zuckerberg, "Ayrıca şifreli sohbetlere GIF'ler, çıkartmalar ve tepkiler de ekliyoruz" diye ekledi.

