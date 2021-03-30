Ekran kartı fiyatları artmaya devam ediyor

GPU tabanlı mining yüzünden ekran kartı fiyatlarındaki artış hız kesmeden devam ediyor. Çok değil 4 – 5 ay öncesine kadar fiyatlar son derece normal seviyelerdeydi. Fakat üretim sürecinde yaşanan sıkıntılar, ekran kartı stoklarının tükenmesi ve arz – talep dengesinin tamamen kaybolması ekran kartı fiyatlarında çok yüksek artışlara zemin hazırladı.

Yılbaşından önce son derece normal bir fiyat skalasına sahiptik. Örneğin madenciler için hayli popüler olan 8GB’lık RX 5XX serisi kartlar 1200 TL gibi normal fiyatlardan satın alınabiliyordu. Fakat şu sıralar bu kartların fiyatları 7000 TL’ye dayanmış durumda.

İKİNCİ EL KARTLARIN DA FİYATI ARTTI

Yaklaşık olarak 1 ay önde bahse konu kartların temiz 1-2 aylık ikinci el modelleri 4500 TL seviyesinde fiyatlardan satılıyordu. Fakat şimdilerde bu etiketler de hayli yukarı gitmiş durumda.

Şu anda ikinci el 8GB RX 5XX serisi kartlar yaklaşık olarak 5000 – 5500 TL aralığında satılmaya başladı.

İşin kötü yanı ise fiyatların her gün artmaya devam ediyor oluşu. Yani bugün 5000 TL’den satılan bir kartı ertesi gün aynı fiyata bulmanız hayli zor olabiliyor. Bu durumun temel nedeni ise kartlara olan talep. Sizin de tahmin edebileceğiniz üzere kimse bu kartları oyun oynamak için almıyor. Herkes iyi kötü bir rig kurup kripto para madenciliği yapma peşinde.

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