HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Ekran kartı fiyatları artmaya devam ediyor

Ekran kartı fiyatları artmaya devam ediyor

30.03.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son 1 ayda ekran kartı fiyatları değerini bir tık daha artırdı. Yılbaşından önce 2000 TL olan kartlar şu anda 9000 TL’ye satılıyor. İşte detaylar.

Ekran kartı fiyatları artmaya devam ediyor

GPU tabanlı mining yüzünden ekran kartı fiyatlarındaki artış hız kesmeden devam ediyor. Çok değil 4 – 5 ay öncesine kadar fiyatlar son derece normal seviyelerdeydi. Fakat üretim sürecinde yaşanan sıkıntılar, ekran kartı stoklarının tükenmesi ve arz – talep dengesinin tamamen kaybolması ekran kartı fiyatlarında çok yüksek artışlara zemin hazırladı.

Yılbaşından önce son derece normal bir fiyat skalasına sahiptik. Örneğin madenciler için hayli popüler olan 8GB’lık RX 5XX serisi kartlar 1200 TL gibi normal fiyatlardan satın alınabiliyordu. Fakat şu sıralar bu kartların fiyatları 7000 TL’ye dayanmış durumda.

İKİNCİ EL KARTLARIN DA FİYATI ARTTI

Yaklaşık olarak 1 ay önde bahse konu kartların temiz 1-2 aylık ikinci el modelleri 4500 TL seviyesinde fiyatlardan satılıyordu. Fakat şimdilerde bu etiketler de hayli yukarı gitmiş durumda.

Şu anda ikinci el 8GB RX 5XX serisi kartlar yaklaşık olarak 5000 – 5500 TL aralığında satılmaya başladı.

Bilgisayarda tamire ve ikinci el parçaya talep arttıBilgisayarda tamire ve ikinci el parçaya talep arttı

İşin kötü yanı ise fiyatların her gün artmaya devam ediyor oluşu. Yani bugün 5000 TL’den satılan bir kartı ertesi gün aynı fiyata bulmanız hayli zor olabiliyor. Bu durumun temel nedeni ise kartlara olan talep. Sizin de tahmin edebileceğiniz üzere kimse bu kartları oyun oynamak için almıyor. Herkes iyi kötü bir rig kurup kripto para madenciliği yapma peşinde.

2 yeni Transformers filmi geliyor!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Banyo yapmak da kabus, ağlamak da! Suya alerjisi olan kadın her gün acı içinde kıvranıyorBanyo yapmak da kabus, ağlamak da! Suya alerjisi olan kadın her gün acı içinde kıvranıyor
Tanıtıma az kala ilginç bir gelişme yaşandı!Tanıtıma az kala ilginç bir gelişme yaşandı!
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Diğer Haberler

Boston Dynamics Stretch robotunu görücüye çıkardı! İşte özellikleri

Yeni robotlarını tanıttılar! Son derece yetenekli

Messier 87 galaksisinin güncellenmiş anlık görüntüsü paylaşıldı

Messier 87 galaksisinin güncellenmiş anlık görüntüsü paylaşıldı

Apple başka bir dava ile karşı karşıya

Apple'a şok suçlama! Hatalı ürün mü sattı?

LG V60 ThinQ 5G Android 11 güncellemesini alıyor

LG'nin akıllı telefonu için güncelleme müjdesi!

Realme GT Neo lansman öncesi görüldü!

Tanıtıma az kala ilginç bir gelişme yaşandı!

Xiaomi Redmi Note 10 5G'nin farklı bir sürümü ortaya çıktı

Xiaomi Redmi Note 10 5G'nin farklı bir sürümü ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.