Ekran kartı driver güncelleme: Intel, AMD ve NVIDIA ekran kartı güncelleme nasıl yapılır?

Bilgisayarın kullanım amacına ve özelliklerine uygun bir ekran kartı seçmek gerekir. Bunun dışında ekran kartının gerekli güncellemelerini yapmak da önemli bir detaydır. Hangi özelliklere sahip bir ekran kartı kullanılıyorsa bu özelliklere göre güncelleme yapılmalıdır. Farklı marka ve model ekran kartları için farklı işlemler yaparak güncelleme işlemi gerçekleştirmek mümkündür.
Driver güncelleme programları sayesinde bir ekran kartını güncellemek son derece kolay bir işlemdir. Herhangi bir ücretli ya da ücretsiz driver güncelleme programı ile güncelleştirme işlemini gerçekleştirmek mümkün olur.
Ekran kartı sürücüsünü doğrudan güncelleyebilmek için öncelikle kullanılan bilgisayarda birkaç adım uygulanarak ekran kartının güncel olup olmadığı öğrenilmelidir. Bunun için bilgisayarın Aygıt Yöneticisi bölümünden Görüntü Bağdaştırıcıları seçeneğine girilir. Alt kısımda bilgisayara takılı olan ekran kartları listelenecektir.
Ekran kartının güncelleme işlemlerini yapabilmek için öncelikle kullanılan ekran kartının modeli bilinmelidir. Bu işlem için şu adımlar uygulanır:
NVIDIA olan bir ekran kartı için NVIDIA Ge Force resmi internet sitesine girişir. Ortada bulunan sürücüler sekmesi tıklanır. Burada açılan menüden grafik kartı seçilir. Çıkan listede güncel sürümler görünecektir. Buradaki en güncel sürücü bulunarak seçilir ve indirme işlemi başlatılır.
Her marka ve model ekran kartı için ayrı güncelleme adımları vardır. AMD bir ekran kartı için şu adımlar sırasıyla uygulanır:
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