Ekrem İmamoğlu, canlı yayında Kılıçdaroğlu'na destek verdi! O esnada gelen beğeni dikkat çekti: 'İnsanın midesi bulanıyor'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam Fatih Altaylı'nın konuğu aldı. Tatil konusunda çok eleştiri alan İmamoğlu; canlı yayında bu konuya açıklık getirdi. Düzensiz göçmenlerle de ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'un beğendiği 'İnsanın midesi bulanıyor' tweeti dikkat çekti.

İMAMOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakın yol arkadaşı olduğunu ifade eden Ekrem İmamoğlu; sorumlulukları olan bir koltukta oturduğunu belirtti. Bu konuşma Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağı donesini de güçlendirdi.

CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI BEĞENDİ! 'İNSANIN MİDESİ BULANIYOR'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayında olduğu sırada Gazeteci Erem Şentürk; bir tweet attı. 'Ama nasıl yalan söylüyor, peş peşe. İnsanın midesi bulanıyor' tweetini beğenen Cumhurbaşkanı İsmail Cesur'un bu hamlesi dikkat çekti.

AK PARTİ'DEN TEPKİ GELDİ: 'KOMİK BİLE DEĞİLSİN ZAVALLI'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Turan; 'Mağdurum da mağdurum delisi. Kendince yine bir mağduriyet bulmuş. Yok takip ediyormuşum yok 74 km'yi nereden bulmuşum? Google Maps'ten buldum. Komik bile değilsin zavallı!' dedi.



