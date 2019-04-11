Ekrem İmamoğlu canlı yayında soruları cevapladı

İmamoğlu canlı yayında gündeme dair soruları cevapladı.

Büyükçekmece'de sahte seçmen iddialarını değerlendiren İmamoğlu, "Bu benim derdim değil, bu kimin derdi biliyor musunuz, Yüksek Seçim Kurulunun. Yüksek Seçim Kurulu alır bakar, hayali midir, değil midir, gerçek midir, onaylar, sisteme girer, gider vatandaş oy kullanır. Benim derdim değil, Sayın Hasan Akgün'ün derdi değil." diye konuştu.

Haklarının gasbedilmek istendiğini savunan İmamoğlu, "Şükürler olsun ki o 10 binlerce demokrasi kahramanı, il başkanımıza, heyetine, üyelerimize, İyi Parti il başkanına, heyetine, katkı sunan diğer siyasi parti temsilcilerine, İstanbul gönüllülerine diyorum ki her biriniz bu süreçteki demokrasi kahramanlarısınız." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, 16 milyon insanın iradesiyle sürece talip olduğunu dile getirdi.

Fatih Sultan Mehmet'in adını Yakuplu'da bir kültür merkezine vermeyi planladıklarını aktaran İmamoğlu, "Nasip olsaydı yetişseydi Fatih Sultan Mehmet'in ismini Yakuplu'daki kültür merkezimize verecektik. İnşallah benden sonraki arkadaşlarım Beylikdüzü'nde yaparlar." dedi.