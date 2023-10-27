Ekrem İmamoğlu duyurdu! Hafta sonu ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin 100. yılı onuruna, 28-29 Ekim günleri İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacaktır. Nice 100 yıllara, hep birlikte." ifadelerini kullandı.

İSTANBULKART'IN KİŞİSELLEŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ HATIRLATTI

Ücretsiz geçiş için İstanbulkart'ın kişiselleştirilmesi gerektiğini hatırlatan İmamoğlu, paylaşımında bu işlemin yapılabileceği "https://m.istanbulsenin.istanbul/kisisellestirme" linkine de yer verdi. (AA)

Cumhuriyetimizin 100. yılı onuruna, 28 - 29 Ekim (Cumartesi-Pazar) günleri İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz olacaktır.



Nice 100 yıllara, hep birlikte ????????



Ücretsiz geçiş için kartınızı kişiselleştirin; https://t.co/E2I4A4u7ON — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 27, 2023







