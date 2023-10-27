Ekrem İmamoğlu duyurdu! Hafta sonu ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin 100. yılı onuruna, 28-29 Ekim günleri İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacaktır. Nice 100 yıllara, hep birlikte." ifadelerini kullandı.
Ücretsiz geçiş için İstanbulkart'ın kişiselleştirilmesi gerektiğini hatırlatan İmamoğlu, paylaşımında bu işlemin yapılabileceği "https://m.istanbulsenin.istanbul/kisisellestirme" linkine de yer verdi. (AA)
Cumhuriyetimizin 100. yılı onuruna, 28 - 29 Ekim (Cumartesi-Pazar) günleri İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz olacaktır.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 27, 2023
Nice 100 yıllara, hep birlikte ????????
Ücretsiz geçiş için kartınızı kişiselleştirin; https://t.co/E2I4A4u7ON