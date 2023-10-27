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Ekrem İmamoğlu duyurdu! Hafta sonu ücretsiz olacak

27.10.2023 10:42 | Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla hafta sonu kentte toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu.

Ekrem İmamoğlu duyurdu! Hafta sonu ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin 100. yılı onuruna, 28-29 Ekim günleri İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacaktır. Nice 100 yıllara, hep birlikte." ifadelerini kullandı.

İSTANBULKART'IN KİŞİSELLEŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ HATIRLATTI

Ücretsiz geçiş için İstanbulkart'ın kişiselleştirilmesi gerektiğini hatırlatan İmamoğlu, paylaşımında bu işlemin yapılabileceği "https://m.istanbulsenin.istanbul/kisisellestirme" linkine de yer verdi. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İstanbul Cumhuriyet Toplu taşıma

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