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  4. Ekrem İmamoğlu için olay sözler! Rasim Ozan Kütahyalı açtı ağzını yumdu gözünü: Risk alarak söylüyorum...

Ekrem İmamoğlu için olay sözler! Rasim Ozan Kütahyalı açtı ağzını yumdu gözünü: Risk alarak söylüyorum...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
26.03.2024 06:33
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Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili kullandığı ifadeler gündem yarattı. Yerel seçimlere kısa bir süre kala çarpıcı iddialarda bulunan Kütahyalı, "Risk alarak söylüyorum her türlü şerefsizliği yapıyorsun. Adam satın alma, adam kayırma, ona buna paralar dağıtma. Sırf Kürtlerin yeniden sırtına binebilmek için" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu için olay sözler! Rasim Ozan Kütahyalı açtı ağzını yumdu gözünü: Risk alarak söylüyorum...

Yerel seçimler için artık son viraja girilirken, en çok merak edilen illerin başında İstanbul geliyor. CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum arasında baş başa geçmesi beklenen yarışta sonuçlar şimdiden taraflar için heyecan yaratırken, siyaset arenasında söylemler ve iddialar da sertleşiyor.

KÜTAHYALI'DAN İMAMOĞLU'NA ÇOK SERT SÖZLER

Son olarak gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili kullandığı ifadeler gündem yarattı.

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Lider Haber'de 31 Mart'ta yapılacak yerekl seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kütahyalı, İmamoğlu için adeta açtı ağzını yumdu gözünü.

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"KÜRTLERDEKİ DEĞİŞİKLİĞİ GÖRÜYORSUN"

Kütahyalı, şu ifadeleri kullandı;

"Ekrem İmamoğlu, görüyorsun Kürtlerdeki değişikliği. Kürtlerin sırtına basarak kazanamayacağını görüyorsun. Risk alarak söylüyorum her türlü şerefsizliği yapıyorsun. Adam satın alma, adam kayırma, ona buna paralar dağıtma. Sırf Kürtlerin yeniden sırtına binebilmek için."

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Kütahyalı'nın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

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Ekrem İmamoğlu Rasim Ozan Kütahyalı Seçim 2024
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