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Ekrem İmamoğlu İstanbul seçimlerindeki kritik gece yaşadıklarını anlattı: Bana bunu yapmayacaktınız

03.01.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yılındaki yerel seçimlerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Seçimin iptal edildiği kararını bir iftar sofrasında öğrendiğini belirten İmamoğlu, "Arabaya bindiğimde Allah içimdeki hissi biliyor. Bana bunu yapmayacaktınız. O kadar kararlılık doğurdu bende" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu İstanbul seçimlerindeki kritik gece yaşadıklarını anlattı: Bana bunu yapmayacaktınız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sunay Akın'ın Youtube kanalında ‘İşte O Çocuk' programının konuğu oldu. İstanbul Oyuncak Müzesi'nde gerçekleştirilen sohbette İmamoğlu, çocukluğu, gençliği ve kariyeri üzerine konuştu. İptal edilen İstanbul seçimlerine ilişkin konuşan İmamoğlu, şunları söyledi:

"ÜLKEME YAKIŞTIRAMIYORUM. OLMAMALI"

“O dönemde milyonlarca insanın sesi olduğunu düşünüyorum. Burada taraf olanları söylemiyorum. Benden yana düşünmeyenlerin bile aslında sesi oldum. Çünkü adaleti savundum. Ülkenin iyiliğini savundum. 'Seçim iptal olursa ne olur' diyen arkadaşlara ‘Fark atarız. Ama ben bunu ülkeme yakıştıramıyorum. Olmamalı' dedim."

"KARARLILIK DOĞDU BENDE"

"Seçimi iptal ettiklerinde Sultanbeyli'de bir iftar sofrasındaydım. Arabaya bindiğimde Allah içimdeki hissi biliyor. Bana bunu yapmayacaktınız. O kadar kararlılık doğurdu bende. 1 saati aşan bir zaman dilimiyle Beylikdüzü'nde Yaşam Vadisi'ne gidip millete duygularımı aktardım."

SUNAY AKIN IMAMOGLU

SEÇİMLERİN EN ÖZEL İKİ ANI NEYDİ?

"Bence toplum adına da hem ilk seçimdeki ‘hak yemem ve hakkımı yedirtmem' mesajım, hem o 6 Mayıs'taki topluma her şeyin çok güzel olacağını ifade eden konuşmam çok önemli iki andı diye düşünüyorum. Hem milyonlarca İstanbullunun hem de Türkiye'deki milyonlarca vatandaşın sesi olduğumu düşünüyorum.”

"HEP KAVGANIN İÇİNDE OLDUM AMA..."

Çocukluğunu da anlatan İmamoğlu, hiç kavga etmediğini belirterek, “Hiç kimseye tokat atmadım. Aynı zamanda yemedim. Kavganın içinde oldum ama ya ayıran, ya uzlaştırandım. Mahallede bir araya getiren, uydurma lig kuran, organizasyon yapan biriydim” diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu seçim İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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