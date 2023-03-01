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Ekrem İmamoğlu İstanbul'un yol haritasını bugün açıklamıştı! 'Büyük bir hayal kırıklığına uğradık'

01.03.2023 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Deprem Seferberlik Planı ile İstanbul'un yol haritasını bugün açıkladı. Toplantı sonrasında İBB Meclisi Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi açıklanan planı eleştirerek "Büyük bir hayal kırıklığına uğradık" dedi.

Ekrem İmamoğlu İstanbul'un yol haritasını bugün açıklamıştı! 'Büyük bir hayal kırıklığına uğradık'

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Deprem Seferberlik Planı ile ilgili İstanbul'un yol haritasını açıkladı. "Bu bir seferberlik çağrısıdır" ifadesini kullandı ve "Bugün itibarıyla sahaya çıkıyorum" dedi. Toplantı sonrasında, İBB Meclisi Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi, açıklanan planı eleştirerek "Operasyonel çözümler bekledik. Acil Eylem Planı kapsamında atılacak adımları dinledik, büyük bir hayal kırıklığına uğradık" dedi.

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"KARBON ELYAF DAHA ZİYADE 3-4 KATLI BİNALAR İÇİN ÇÖZÜM OLABİLİYOR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Deprem Seferberlik Planı'nı Harbiye'de bulunan İstanbul Kongre Merkezi'nde açıkladı. Toplantı sonrasında İBB Meclisi Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi değerlendirmelerde bulundu.

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"İstanbul'un yapı stoku ortalama 50 yaşında, beton dayanıklılığı ve donatıları zayıf" ifadelerini kullanan Ekşi, "Bunlar 5-6 katlı binalar. Güçlendirmelerde 'karbon elyaf' yöntemi daha ziyade 3-4 katlı binalar için çözüm olabiliyor. Yıkıp yenileme noktasında bir çalışma yapılacağı ortada, öyle görünüyor. Burada da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın açıkladığı iki yeni şehir, buralarda yatay yapılaşma, güvenli yaşam alanları ve kent içerisindeki çürük alanların toparlanarak, mümkünse kent içinde kentsel dönüşüm yaparak ama bazı yerlerde de milletimizin nefes alacağı parklar, yaşam alanları da oluşturularak, kentin iki yakasında oluşturulacak dirençli iki şehir önemli. Bunlar kentsel dönüşüm rezerv alanlarında yapılacak. İstanbul'daki bu 1.5 milyon konutluk planlama birçok şeyi çözecektir. Öngörüm bu alanlar Anadolu Yakası'nda Maltepe'den Tuzla'ya kadar, E - 5 kuzeyindeki alanlar, hem zemin açısından, hem de kamulaştırma bedelleri az olduğu, askeri bölgelerin de boş olduğu alanlar var. Avrupa yakasında da, bu tabi ki benim kişisel öngörüm, Kanal İstanbul çevresindeki kentsel dönüşüm alanları olabilir" dedi.

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"BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK"

Kadem Ekşi, "Acil eylem planı kapsamında atılacak adımları dinledik, büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Öncelikle çok üzüldüğümü ifade edeyim. İstanbul'un zayıf sorunlarını dirençli hale getirecek operasyonel çözümler bekledik. Yasa, yönetmelik ve mevzuat kapsamındaki imar planlarındaki revizyonlardan, basit kira yardımlarından bahsedildi. Halbuki biz yapısal sorunlarımız olduğunu biliyoruz. Hızlı tarama yöntemleriyle 100 bin-90 bin binanın çökeceğini belirlediniz. Bunla ilgili adım atmanız, finansman ayırmanız, bütçeyi yeniden revize etmeniz lazım. Son bütçede kentsel dönüşüme ayrılan oran yüzde 1.59 bu daha önceki dönemde yüzde 5.5'ti. Yani 4 kat geridesiniz. KİPTAŞ son 20 yılda İstanbul'da 83 bin, Mesken ve Gecekondu Müdürlüğümüz de 17 bin konut yapmış toplam 100 bin konut yapıp, vatandaşa teslim etmişiz. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu meclise geldi gözümüzün içine bakarak yılda 20 bin, 5 yılda 100 bin konut yapılacağını, 10 yılda İstanbul'daki tüm riskli bağımsız birimleri yenileyeceğini söyledi. Bugün itibariyle, tam bir akıl tutulması, sıfır çekilmiş. İstanbul'da, 1354 konutla kentin direncini artıracak hamleyi yapamazsınız. Algı, manipülasyon ve şovla bir kentin geleceğini inşa edemezsiniz" diye konuştu.

Kaynak: DHA


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