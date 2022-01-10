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  4. Ekrem İmamoğlu kendini böyle savundu: Kelimenin muhatabı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dur

Ekrem İmamoğlu kendini böyle savundu: Kelimenin muhatabı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dur

10.01.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakim karşısına çıktı. 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davada savunma yapan Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerini kast etmediğini belirterek kullandığı kelimenin muhatabının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu ifade etti.

Ekrem İmamoğlu kendini böyle savundu: Kelimenin muhatabı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dur

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçimlerinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davada hakim karşısına çıktı. YSK üyelerine hakaret etmediğini ifade eden Ekrem İmamoğlu "Kullanmış olduğum kelimenin muhatabı bizzat İçişleri Bakanı'nın kendisidir. O dönemde 'seçimi iptal edenler' ibaresini kullanmamın nedeni ise siyasi iradenin seçimler üzerindeki baskısını ve baskıcı tavrını ifade etmesi şeklinde kullandım" diye konuştu.

"İÇİŞLERİ BAKANI BU TARZ İFADELERİ ŞAHSIMA YÖNELİK BİRÇOK KEZ KULLANMIŞTIR"

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde celse arasında açılan duruşmaya tutuksuz sanık Ekrem İmamoğlu ve avukatı katıldı.

Ekrem İmamoğlu savunmasında, "Öncelikle burada verilen demeç bir soru üzerine verilen demeçtir. Sorunun temelinde İçişleri Bakanı'nın şahsıma yönelik açıklamalarında 'Ahmak' kelimesini kullanmasıdır. Söz konusu cevabım bu sorunun üzerine olmuştur, dolayısıyla bana kullanılan bu 'ahmak' kelimesine karşılık olarak kullanılmış bu 'ahmak' kelimesidir ve muhatabı da Sayın İçişleri Bakanı'dır. İçişleri Bakanı bu tarz ifadeleri birçok kez şahsıma yönelik kullanmıştır ve kullanmaya da devam etmektedir, bu tarz cümlelerin hem seçim ortamında hem de seçim iptal edilmeyen önceki beyanlarında da görmek mümkündür" ifadelerini kullandı.

"YKS'YI VEYA ÜYELERİNİ KAST ETMEDİM"

İçişleri Bakanı'nın söylemlerini bildiğinden dolayı Avrupa Konseyi'nde yaptığı konuşmasında söz konusu kelimeyi kullandığını öne süren İmamoğlu, "Kullanmış olduğum kelimenin muhatabı bizzat İçişleri Bakanı'nın kendisidir. O dönemde 'seçimi iptal edenler' ibaresini kullanmamın nedeni ise siyasi iradenin seçimler üzerindeki baskısını ve baskıcı tavrını ifade etmesi şeklinde kullandım. Dolayısıyla asla YSK'yı veya üyelerini herhangi birisini muhatap olarak böyle bir beyanda bulunmadım" şeklinde konuştu.

İmamoğlu, duruşmadan vareste tutulmayı da talep ederek "Beraatimi talep ederim" dedi.

"MUHATABI SİYASİ KİŞİLİKLERDİR"

Cumhuriyet savcısının sorusu üzerine tekrar söz verilen İmamoğlu, "Bizim hiçbir zaman mahkeme heyetlerine yönelik olumsuz muhataplığımız olmadı. Seçimin iptal edilmesine yönelik bütün siyasi aktörler, hükümeti temsil eden siyasi kimlikler ve herkes beyanda bulundular. YSK'nın ne yaptığı ya da ne kararlar verdiği benim sözümün muhatabı değildir. Benim irademi kendi ifadem tanımlar, iptal edenler ibaresinden ettirenleri kast ettim. YSK üyelerini kast etmedim, seçim döneminde hizmet eden bütün seçim kurullarını 'terörist' diye tanımlayan başta Sayın İçişleri Bakanı olmak üzere birçok siyasi aktörün bu denli seçimin iptalinde etkili olduğunun göstergesidir. Muhatabı siyasi kişiliklerdir" diye konuştu.

Sanık avukatı söz konusu kelimenin 'Hakaret' olması halinde şikayete tabii olmadan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında da iddianame düzenlenmesi gerektiğini öne sürdü. Avukat, sözün muhatabının Soylu olduğunu belirterek "Seçim sürecindeki birçok eylemi, konuşması ve bunu destekleyici açıklamalarına sığınarak seçim grevlilerin 'Terörist' diyen bir iradenin temsilcisidir. Söylediği sözün ağırlığını kendisi de fark etmiş olacak ki kendisi de gerekirse özür dileyeceğini beyan etmiştir" şeklinde savunma yaptı. Söz konusu kelimenin sert bir siyasi eleştiri olduğunu ifade eden avukat, yazılı savunma da sunacaklarını belirtti.

Mahkeme, İmamoğlu'nun vareste tutulma talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu YSK Süleyman Soylu İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi İçişleri Bakanı
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
helal olsun direk muhatabını söylemiş, siz böyle yaptıkça imamoğlunun arkasında ki saflar daha sıklaşıyor biliyormusunuz? devletin gücünü millet hayrına değil de kendi hayrınıza kullandığınızı artık kendi seçmeniniz bile gördü ve iğreti olmaya başladı size, bu güç elinizden gidince vay halinize? bir de size yaslanıp devletin değil de sizin memurunuz olanların haline vay demek istiyorum, kanun dışı iş yapan her memur zamanı gelince bunun hesabının sorulacağını bilir, devletimiz 5.000 yıllıktır ve çarkları her zaman döner, bazen ağır döner bazen hızlı ama engelleri parçalar yine döner,
Sakın ceza verip kahraman yapmayın
akp böyle yaptığı sürece vermiş olduğumuz oyları bir daha alamazzz

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