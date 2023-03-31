Ekrem İmamoğlu konuşma yaparken yaşandı! AK Partili Usta alkışladı, Meral Akşener'in sözleri olay oldu: Sen alkışlamasaydın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı'nın açılış töreninde bir araya geldi. Ekim ayında vefat eden spor basınının ve futbol spikerliğinin duayen isimlerinden Halit Kıvanç'ın adının verildiği, FIFA onaylı ve 5 bin kişi kapasiteli stadyumun açılışında Ekrem İmamoğlu bir konuşma yaptı.

"SEN ALKIŞLAMASAYDIN"

İmamoğlu’nun törendeki konuşmasında Meral Akşener’i selamlamasını AK Partili Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da alkışladı. O sırada Usta'ya dönen Akşener'in ise "Sen alkışlamasaydın" dediği görüldü. Kameralara yansıyan bu görüntü sosyal medyanın da gündemine oturdu.

'HAYIRLI OLSUN' TEMENNİSİNDE BULUNDU

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da stadın yapım süreciyle ilgili bilgiler verdikten sonra "hayırlı olsun" temennisinde bulundu. Usta, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına düzenlenen saldırıyı kınadığını söyledi. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek stadın açılışı gerçekleştirildi.



