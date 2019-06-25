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Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 15:56 | Son Güncelleme

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, kendisi ve eşi Dilek İmamoğlu ile babası Hasan İmamoğlu'nun mal varlığına ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaştı - İmamoğlu çiftinin, tapu değeri 4 milyon 841 bin lira olan gayrimenkulü, banka hesaplarında 1 milyon 397 bin 869 lirası, 841 bin liralık pırlanta set-muhtelif altını bulunuyor

İSTANBUL (AA) - 23 Haziran'da yapılan yenileme seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, mal varlığını açıkladı.

Ekrem İmamoğlu'nun İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde tapu değeri 302 bin ve 71 bin lira olan iki dükkanı, 120 bin ve 26 bin liralık iki arsası, 911 bin liralık meskeni, Büyükçekmece'de 248 bin liralık dükkanı, Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Bigalı köyünde 30 bin liralık evi ve 15 bin liralık damı, Balıkesir'in Edremit ilçesinde 256 bin, 313 bin, 165 bin ve 772 bin liralık dört arsası, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 210 bin liralık arsası bulunuyor.

Beylikdüzü'nde tapu değeri 145 bin lira olan dükkan, 185 bin liralık arsa, Büyükçekmece'de 572 bin liralık konut ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde 500 bin liralık mesken, Dilek İmamoğlu'nun üzerinde kayıtlı görünüyor.

Ekrem İmamoğlu'nun 254 bin liralık 2013 model cipi ve 8 bin lira değerinde silahı bulunuyor.

Banka hesaplarında ise Ekrem İmamoğlu'nun 979 bin lira, eşi Dilek İmamoğlu'nun 418 bin 869 lira olmak üzere toplam 1 milyon 397 bin 869 lira nakit parası yer alıyor.

Mal beyanında Dilek İmamoğlu'nun 841 bin liralık pırlanta set-muhtelif altına sahip olduğu bilgisi verildi.

Borç ve alacak bilgilerinin de yer aldığı beyanda, Ekrem İmamoğlu'nun Hüseyin Tütüncü'ye 140 bin avro, İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'ne 250 bin lira, Hasan İmamoğlu'na 1 milyon 913 bin lira borcu, SSB Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret AŞ'den 3 milyon 603 bin lira alacağı bulunduğu aktarıldı.

Mal beyanında Ekrem İmamoğlu'nun 13 Ocak 1993 kurucu ortağı olduğu "İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi"nde yüzde 60 hissesi (4 milyon 200 bin lira sermaye) bulunuyor.

İmamoğlu ayrıca 5 Mayıs 2016'da çalışma hayatına başlayan SSB Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret AŞ'nin de kurucusu.

- Baba İmamoğlu'nun mal varlığı

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun mal varlığı ise şöyle:

"Güngören'de dükkan, Yalova Termal'de tarla, Beylikdüzü'nde 4 arsa, mesken ve konut, Trabzon Akçaabat'ta galerili dükkan-konut, Ankara Sincan'da arsa, Trabzon Akçaabat'ta tarla, Balıkesir Edremit'te konut, 7 arsa ve mesken, Aydın Kuşadası'nda arsa."

Hasan İmamoğlu ayrıca yüzde 20 hisse (1 milyon 400 bin) ile İmamoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin kurucu ortağı.

İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi üzerine kayıtlı bulunan gayrimenkuller şunlar:

"Güngören'de 6 büro, Beylikdüzü'nde 6 dükkan, 4 konut ve yarı hisseli 6 büro, Büyükçekmece'de bir mesken ve iki dükkan, Beylikdüzü'nde A tipi dubleks iki mesken, Beylikdüzü'nde bir daire."

Şirketin proje aşamasında, dükkan (900 bin lira), daire (1 milyon 650 bin lira), daire (1 milyon 580 bin), daire, ofis ve dükkan (35 milyon 272 bin lira) ve daire+dükkanı (11 milyon 264 bin lira) bulunuyor.

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Ekrem İmamoğlu Hasan İmamoğlu mal varlığı

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