HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ekrem İmamoğlu'na bir rakip daha! DEVA Partisi'nin adayını sosyal medyadan duyurdu

Ekrem İmamoğlu'na bir rakip daha! DEVA Partisi'nin adayını sosyal medyadan duyurdu

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
17.02.2024 23:12 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçimlerde gözler İstanbul'da olacak. Parti ve ittifaklar adaylarını açıklamaya devam ediyor. Mevcut İBB Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na bir rakip daha çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz o ismi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ekrem İmamoğlu'na bir rakip daha! DEVA Partisi'nin adayını sosyal medyadan duyurdu

Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken parti ve ittifakların çıkaracağı adaylar merak ediliyor. 31 Mart'taki seçimlerde özellikle İstanbul'da kimin kazanacağı en merak edilen soru... Açıklanan adaylar arasında CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum en çok öne çıkan isimler.

İBB'YE BİR ADAY DAHA

İYİ Parti, Saadet Partisi, DEM, Memleket Partisi, Zafer Partisi İstanbul adaylarını açıklarken yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medyadan açıklama yapan gazeteci İsmail Saymaz, bir partinin daha İstanbul adayını açıkladığını ifade etti.

Saymaz paylaşımında şunları aktardı:

"DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu."

4

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Facianın büyüklüğünü uydu görüntüleri gözler önüne serdi!Facianın büyüklüğünü uydu görüntüleri gözler önüne serdi!
Muğla ve Malatya'da peş peşe depremler!Muğla ve Malatya'da peş peşe depremler!
Polisin takibi sonucu yakalandı! 73 yaşındaki yaşlı adamın suçu şaşkına çevirdiPolisin takibi sonucu yakalandı! 73 yaşındaki yaşlı adamın suçu şaşkına çevirdi
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Yerel seçim İstanbul DEVA Partisi
En Çok Okunan Haberler
Mert Hakan Yandaş maç sonu isyan etti: "Her şeyi içime attım, çok doluyum"

Mert Hakan Yandaş maç sonu isyan etti: "Her şeyi içime attım, çok doluyum"

Maaş hesaplamasında sistem değişiyor

Maaş hesaplamasında sistem değişiyor

Polisin takibi sonucu yakalandı! 73 yaşındaki yaşlı adamın suçu şaşkına çevirdi

Polisin takibi sonucu yakalandı! 73 yaşındaki yaşlı adamın suçu şaşkına çevirdi

Yer: Fatih! Kadına küfredince darbedildi! Ardından ortalığı savaş alanına çevirdi

Yer: Fatih! Kadına küfredince darbedildi! Ardından ortalığı savaş alanına çevirdi

Murat Kurum ile döner ustası arasında dikkat çeken diyalog! 'Yapma gözünü seveyim'

Murat Kurum ile döner ustası arasında dikkat çeken diyalog! 'Yapma gözünü seveyim'

Kahreden olay! Araçları hurdaya döndü! Bir aile yok oldu

Kahreden olay! Araçları hurdaya döndü! Bir aile yok oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.