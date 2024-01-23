Ekrem İmamoğlu’ndan Başak Demirtaş açıklaması! DEM Parti için ilk kez konuştu…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, DEM Parti’nin Başak Demirtaş’ı aday gösterme ihtimali ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Seçimlerde yarışacak bir aday olarak bu soruya cevap vermenin doğru olmadığını belirten İmamoğlu, “Bu konu DEM Partisi’nin karar vereceği bir konu, benim yorum yapmamı gerektirecek bir durum değil” dedi.

Başak Demirtaş’ın adaylığı ile ilgili soruya yanıt veren İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Yani bir başka partinin aday çıkartıp çıkartmayacağıyla ilgili bir adayın yorum yapması zaten doğru bir şey değil. Dolayısıyla bu konu DEM Partisi’nin karar vereceği bir konu, benim yorum yapmamı gerektirecek bir durum değil.”

MURAT KURUM’A DİKKAT ÇEKEN KANAL İSTANBUL YANITI: ‘BAK, BAK, BAK, BAK!’

AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum’un Kanal İstanbul ile ilgili açıklaması hakkında da konuşan İmamoğlu rakibini kızdıracak ifadeler kullandı. Kurum, Kanal İstanbul’la ilgili son yaptığı açıklamasında “İstanbul’un gündeminde olmayan hiçbir şey bizimde gündemimizde yoktur. Önceliklere göre gidilir” ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu bu ifadeler için yaptığı açıklamasında da, “Bak, bak, bak, bak! diye cevap veriyorum. Seçim nelere muktedir ya da oy almak oy kazanmak nelere muktedir? Bu kadar hararet niye böyle bir anda söndü? Hep milletin dediği olsun. Aynen doğru söylüyor, milletin gündeminde ne varsa olur” şeklinde konuştu.





