Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: 'Bir gün davet et anlatayım'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul'da, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı Açılış Töreni'ne katılmıştı. Erdoğan, sözlerinin bir kısmında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert sözler söyleyerek "Ulaştırma Bakanlığımız, asıl sorumlusu becerip işi devam ettiremediği için bu metro hattını maalesef büyükşehir belediyesi yapmadığı için devraldı. 3 yılı geçti bu büyükşehir belediyesi ne yazık ki İstanbul'a bir çivi dahi çakamadı. Buna asıl dersi ben inanıyorum ki İstanbul 2024'te verecek. Ama şimdi 14 Mayıs'ta parlamento seçimlerinde bunlara dersini verecek" demişti.

ERDOĞAN'A İMAMOĞLU'NDAN YANIT

İmamoğlu, Erdoğan'ın sözlerine Merzifon'dan yanıt verdi. İmamoğlu yaptığı açıklamada "Bir gün davet et anlatayım. Bir gün bir bile yetmez hizmetlerimizi anlatmaya" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamasından satır başları:

"SİZİNLE KONUŞMAYA, DERTLEŞMEYE GELDİM"

"Merzifon'u çok özledim. Niye, özledim biliyor musun, benim doğduğum memlekete giderken burayı çorba içmeden geçmezdik. Sizlerle bir aradayız, neden geldik diye sorun. Sizinle konuşmaya, dertleşmeye, sizin enerjinizi alıp bütün Türkiye'yi dolaşmaya geldim.

"BİZ HERKESİN ELİNİ SIKMAYA GELİYORUZ"

Zaman hızla akıyor. Önümüzde çok az zaman var. Çok az zamanda çok büyük işler başarmak zorundayız. 86 milyon insanımız için başaracağız. Türkiye'de siyasete ahlak gelsin, liyakat gelsin, partizanlık devletimizin tüm kurumlarından uzaklaşsın diye yola çıktık. Ben ülkemizin her tarafını gezeceğim. Size bu milletin vicdanını, devletin aklını sevgili 13'üncü Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdim. Millet İttifakı aynı şu meydanda olduğu gibi herkesi kapsayacak gibidir. Biz herkesin elini sıkmaya geliyoruz, benden değilse yoksun asla demeyeceğiz. İstanbul'da 16 milyon insanın belediye başkanı olacağız dedik.

ERDOĞAN'A YANIT: BİR GÜN DAVET ET ANLATAYIM

Şimdi memleketimizi yöneten akıl, şahıslar, Sayın Cumhurbaşkanı, İstanbul'a gelip İstanbul'un belediye başkanına laf atamaz. Milletin oyunu alan kişi, 86 milyonun Cumhurbaşkanı olmalı. Efendim neymiş bir çivi bile çakmamışım. Bir gün davet et anlatayım. Bir gün bir bile yetmez hizmetlerimizi anlatmaya. Memleket bizim, İstanbul bizim... 14 Mayıs'ta 86 milyon insan onlara 'bay bay' diyecek.

Buradan gençlere bakıyorum, aramızda gençler var. Dayınız yok, halanız yok, o malum partiye üye olmadan işe girebiliyor musunuz? Bu memlekette çaba gösteren her gence hakkını vereceğiz. Hiçbir gencimiz hayallerini ötelemeyecek, memleketinden vazgeçmeyecek."



