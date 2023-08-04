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  4. Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'seçim' sözleri! "Unutmayınız buradaki kardeşiniz asla vazgeçmeyen bir kardeşiniz, bunu herkes bilsin"

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'seçim' sözleri! "Unutmayınız buradaki kardeşiniz asla vazgeçmeyen bir kardeşiniz, bunu herkes bilsin"

04.08.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bundan sonraki İstanbul seçimlerini hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz. Bununla yetinmeyeceğiz. Ülkemizin makus talihini yenemediğimiz bu seçimde bir sonraki seçimde yenme konusunda da kararlı çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'seçim' sözleri! "Unutmayınız buradaki kardeşiniz asla vazgeçmeyen bir kardeşiniz, bunu herkes bilsin"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Çatalca'da, çiftçilere ücretsiz verilecek yaklaşık 10 milyon kışlık sebze fidesi dağıtım töreni gerçekleşti. Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın katıldı.

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Programda konuşan Ekrem İmamoğlu, "Gerçekten bir ülkede bir ekonomik kriz varsa, insanlar sıkıntıdaysa, sorumlusu o ülkenin ekonomisini yöneten hükümettir. Ama biz yerel yönetim olarak ne yapabiliriz, insanlarımıza nasıl destek olabiliriz, yoksulluğu nasıl azaltabiliriz, üreten insanlara nasıl katkı sunabiliriz diye büyük çaba içerisinde olduk" dedi. İmamoğlu, "Göreve geldiğimizden bu yana, bakın bizim verilerimiz değil TÜİK verilerine göre, göreve geldiğimizden bu yana İstanbul'da tarım yapılan alan tam 50 bin hektar büyüdü. Bu aslında siz fırsat verdiğinizde, İstanbul'da tarımla ne kadar değerli işler yapabileceğini, İstanbul'un ürettiği sahalardan İstanbullunun evine, mutfağına daha ucuz gıda temininin var olacağını, yine aynı şekilde İstanbullunun moralini arttıracak şekilde, gıda güvenliği açısından da hem güvenli hem lezzetli gıda ile buluşabileceğini biz insanlarımıza ispat ettik" diye konuştu.

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"BİZ HEM BUNDAN SONRAKİ İSTANBUL SEÇİMLERİNİ, HEM DE İSTANBUL'UN İLÇE SEÇİMLERİNİ KAZANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Seçim çalışmalarıyla ilgili de konuşan İmamoğlu, "Biz desteklemeye devam edeceğiz. Doğru işler yapmaya devam edeceğiz. Yapılmayan işleri başlatmaya ve insanlarımızın ihmal edilen ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Biz ne için bunları başarabiliyoruz biliyor musunuz? Tek farkımız var, 'her şeyi ben bilirim' demiyoruz. Bilen insanlarla çalışıyoruz. Bu kürsüler vatandaşın derdini dile getirdiği kürsülerdir. Vatandaşa had bildirme kürsüleri değildir. Onun için bizim eksiğimiz olacak, bazen unuttuklarımız olacak. Bunu çekinmeden, en güçlü şekilde toplumun ve belli kesimlerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri çıkacak bu kürsüden dile getirecek. Bizde vatandaşa hizmet etmekle sorumlu olan yöneticiler olarak onları saygıyla karşılayacağız ve onların ihtiyaçlarını karşılama konusunda elimizde hangi imkanlar var ise onları sunacağız. Bu iyi niyet temelli, bu ahlak temelli, bu şeffaflığı, bu katılımcılığı biz yapmaya devam edeceğiz. Bunu yaptıkça da eksiğimiz olabilir, hatalarımız olabilir. Bazı yanlışlar yapmış olabiliriz. Ama o yanlışlarımızı da gidereceğiz. Halkımızı memnun etmeye devam edeceğiz. Göreceksiniz, umutla ayağa kalkın. Biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini, hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz." dedi.

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"UNUTMAYINIZ, BURADAKİ KARDEŞİNİZ ASLA VAZGEÇMEYEN BİR KARDEŞİNİZ"

İmamoğlu devamında "Bununla yetinmeyeceğiz. Ülkemizin makus talihini yenemediğimiz bu seçimde bir sonraki de seçimde yenme konusunda da kararlı çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Dolayısıyla yılmak yok, yolumuza devam edeceğiz. Ama vatandaşımızla yüzleşeceğiz. Yaptığımız eksikliklerden dolayı onlardan özür dileyeceğiz. Onlarla dertleşeceğiz, konuşacağız. İşte buradaki gibi eleştirileri alıp baş tacı edeceğiz. Önümüze vatandaşlarımızın dilek ve tavsiyeleriyle bakacağız. Ve milletin hizmet alması için bu millete ait milletin iktidarlarının kurulması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Unutmayınız buradaki kardeşiniz asla vazgeçmeyen bir kardeşiniz, bunu herkes bilsin" şeklinde konuştu. (DHA)

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Ekrem İmamoğlu seçim

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