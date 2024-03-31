Ekrem İmamoğlu’nun arkasında görüntülendi! ‘İmambakır Üküş’ detayı herkesi şaşırttı…

2024 yerel seçim heyecanı tüm hızıyla sürerken seçim sürecinde ortaya çıkan dikkat çeken detaylar da gelmeye devam ediyor. İmambakır Üküş'ün, 5 Kasım'da CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda genel başkanlık seçiminin ikinci turu öncesi Kemal Kılıçdaroğlu’na bağırdığı anlara ait video çok konuşulmuştu. Videoda İmambakır Üküş’ün, Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan çekilmesini engellemeye çalıştığı ve “Hayır hayır hayır, izin vermiyorum çekilmenize. Mücadele edeceğiz kaybedeceğiz” dediği duyulmuştu.

Bu görüntülerin ardından merak uyandıran İmambakır Üküş, Kılıçdaroğlu'na yakın ekibin sembol ismi haline geldi. İmambakır Üküş, Beylikdüzü'ndeki Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oyunu kullanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun tam arkasında ortaya çıktı.

Üküş, oyunu kullanan ve halkla tokalaşan İmamoğlu ile ailesinin arkasında yer alması dikkat çekti.

İşte o görüntüler:

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





