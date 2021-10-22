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Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna yanıt

22.10.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, eşinin cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda "Ben Ekrem'e görev adamı olarak bakıyorum. Gündemin ya da Türkiye'nin onu nereye götüreceğini bilemem, kendisi de bilemiyor zaten. O sadece yaptığı işe odaklanıyor. Ama sonrasında ne olur, hiç bilemiyorum” dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna yanıt

Armağan Çağlayan’ın YouTube’daki Gör Beni programına konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, küçük kızının bile siyasetin etkisini tüm hayatta görüp anlatabildiğini aktardı.

İmamoğlu, onların olumsuz eleştirilerden etkilenmemesi için önlemler aldığını belirtirken, protokole uygun biri olmadığını ifade etti. İmamoğlu bu konuya alışmakta hiç zorluk çekmediğini de dile getirdi.

EKREM İMAMOĞLU'NUN OLASI ADAYLIĞI

Dilek İmamoğlu, Çağlayan’ın “Ekrem Bey’in cumhurbaşkanı adaylığı evde konuşulan bir şey mi?” sorusuna şu yanıtı verdi:

Yok tabii ki. Yok. Yani, biz öyle bir adaylık konusu evde geçmiyor. Geçmiyor… (Gülüyor) Ama ben Ekrem’e görev adamı olarak bakıyorum. Gündemin ya da Türkiye’nin onu nereye götüreceğini bilemem, kendisi de bilemiyor zaten. O sadece yaptığı işe odaklanıyor. Beylikdüzü’ndeyken de öyleydi, şimdi İstanbul’a da yaptığı işe odaklanıyor. Biz de ona öyle destek veriyoruz. Ama sonrasında ne olur, hiç bilemiyorum.

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"KEŞKE YANILSAYDIM"

Dilek İmamoğlu, seçim kazanıldığında Ekrem İmamoğlu’na, “seçimin verilmeyeceğini” söylediğini belirterek, “Mazbatanın verilmediği dönemde, vermeyecekler, iptal edecekler dedim. Ekrem bile ‘Ortada bir gerçek var, böyle bir şey olabilir mi?’ dedi. Dedim ki; olacak. Keşke yanılsaydım” ifadelerini kullandı.


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Ekrem İmamoğlu seçim Armağan Çağlayan
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