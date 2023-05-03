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Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını taşıyan gence kürsüden böyle seslendi

03.05.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine kilitlenirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da çalışmalarına devam ediyor. İmamoğlu, Adıyaman Kahta'da yaptığı konuşmada Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını taşıyan bir gençle dikkat çeken bir diyalog yaşadı. İmamoğlu "Adaletin Ekrem’i, Selahattin’i olmaz, adalet herkese” ifadelerini kullanması üzerine kendisine seslenen vatandaşa, "Selahattin Demirtaş'a selam söylüyorum sorun yok" diye yanıt verdi. İşte çok konuşulacak o sözler...

Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını taşıyan gence kürsüden böyle seslendi

Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu depremde ağır yara alan illerden olan Adıyaman'da düzenlenen mitingde konuşma gerçekleştirdi. Yerel seçimlerle ilgili ilk kez konuşan İmamoğlu, İstanbul ve Ankara'da 2019 seçimleriyle bugünkü oy oranları arasında ölçtükleri farkı açıkladı.

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"ARTIK ZARAR VERİYORLAR"

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

Başkanlık sistemine geçerken bu döneme şahlanış dönemi dediler. Çıraklık, kalfalık, ustalık, şahlanış dönemi... Allah var, en iyi, en bereketli, en müreffeh dönemi çıraklık dönemi.

Bugünün ekonomi, adalet bakanlarına bakın. Adalet Bakanı kalkıp bir seçimi "Onlar kazanırsa darbeci, şöyle kutlayacaklar, kendileri kazanırlarsa milli irade" vesaire... Olmaz! Bu iktidarın bu ülke için yapıp yapabilecekleri bitti. Artık zarar veriyorlar.

"SOMURTAN KİM VARSA YOLLAYIN EVİNE"

Birinize hafif yan gözle bakan yöneticiyi seçmeyin. Hepinizin gözünün içine bakan, sizi dinleyip anlayan yöneticileri seçin. Bu yönetici kavramı değişecek. Devlet vatandaşına gücünü göstermez. Afete gücünü gösterir. Vatandaşa adaletini, vicdanını, güler yüzünü, şefkatini gösterir. Somurtan kim varsa yollayın evine, yollayın evine, yollayın evine!

Tütündeki yasakları kaldıracağız. Kahta'ya, Adıyaman'a bahar gelecek.

"DEMOKRASİ TOKADI ATTILAR, HALA AKILLANMIYORLAR"

Seçimlere darbe diyecek kadar akılları gitti. 2019 seçimi anacığımın ak sütü kadar bana helaldir! O seçimi iptal ettiler. Milletçe tam 806 bin oy farkla kocaman demokrasi tokadı attılar bunlara. Hala akıllanmıyorlar. Neymiş? Onlar giderse kaos olurmuş. Sen gidersen huzur gelir bu millete. Gülmeyi unutturdun bize. Sen gideceksin, milletin evine huzur girecek.

YEREL SEÇİMLER İÇİN ANKET AÇIKLAMASI!

25 yıldır yönettiğiniz Ankara'yı, İstanbul'u biz devraldık, kaos mu çıktı? Vallahi de billahi de millet huzurlu. Biz ölçüyoruz: Mansur başkan da ben de o günün en az 10 puan önündeyiz.

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İMAMOĞLU DEMİRTAŞ FOTOĞRAFI TAŞIYAN GENCE BÖYLE SESLENDİ

“Dün de söyledim bugün de söylüyorum. Dün söyledim, bugün de söyleyeyim. Adaletin Ekrem'i Selahattin'i olmaz. Adalet herkese, herkese adalet! Bu konuda bizim bu siyasi buluşmamıza her görüşten insan gelebilir. Başımızın üstünde yeri vardır. Bu memleketin bize emaneti bu milletin birliğidir dirliğidir.

Tamam biz Selahattin Demirtaş’a selam söylüyoruz. Sorun yok, selamımız ona olsun. Onun adaletini diledik, yeter! Konumuz memleketin seçimi şimdi sen onu o şekilde tutarsan olmaz. Ben Selahattin Demirtaş’a defalarca selam söyledim. Yine söylüyorum. Bize güveneceksin, güveneceksin tabi. Bak sevgili kardeşim Selahattin Demirtaş’a adalet meselesi ile ilgili sözümü söyledim. Şimdi onu öyle tutarsan bana hakaret etmiş olursun. Olmaz, bak bana güvenmiyorsun o zaman. Biz adalet herkese diyoruz. Bana da ona da… Bunu bu şekilde tutarsan olmaz. Olmaz bak bu diyaloğa girersek olmaz bizi on binlerce insan dinliyor şu anda. Anlatabildim mi? Biz sözümüzü söyledik.

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Biz bak benim Gezi Davası’nda arkadaşım bir yıldır hapiste yatıyor. Sadece Selahattin Demirtaş’a değil bütün haksızlığa adaletsizliğe uğrayanlara adalet istiyoruz biz. Bakın kuralsızlıklara, hukuksuzluklara hep birlikte son vereceğiz.”

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Ekrem İmamoğlu

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